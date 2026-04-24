翻轉高雄　陳麗娜：柯志恩要把民怨掀起來

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月25日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，外界關注高雄年底能否有翻轉機會。中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社表示，賴瑞隆被形容是隱形，初選後需要被檢視，這點“中央”地方需要合作，有機會找到破綻。而柯志恩需要更結合地方議題，借鏡去年美濃大峽谷揭弊經驗，扮演把不滿聲音翻出來的人。



《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日在網路節目指出，賴瑞隆的優勢就是隱形，大家不認識他，若是把賴瑞隆讓大家認識，他的選情就結束了。他更建議，柯志恩應該找白喬茵、陳麗娜等，這些年輕厲害的國民黨高雄市議員，就能把賴瑞隆打掛，這就是勝利方程式。



對此，被點到名陳麗娜24日受訪時表示，如果要檢視賴瑞隆過去3屆“立委”任期的表現，可以先了解地方上建設，因為賴瑞隆以往最被詬病的，就是常常把政策加預算金額列出來給民眾看，都說是自己的政績。但一般民眾並不會了解到底是否為該“立委”專屬的提案，或只是當時覆議預算的其中之一。



陳麗娜表示，所以仔細去檢視，應該會有很多破綻，這需要“中央”與地方的民代配合，才能一起呈現出來。賴瑞隆是否為合適的市長人選，是穩紮穩打呢？還是拿數字堆疊的花拳繡腿？這樣落差就會很大。在高雄執政需要實打實，亞灣有著實進步？小港工業區轉型與空汙改善？要攤開來看並對比民眾的現實感受。



至於給柯志恩的建議，陳麗娜表示，還是要結合地方上的議題，了解到底民眾需要什麼，檢視民進黨這麼多年到底做了什麼。譬如去年美濃大峽谷很成功，這就是來自民眾基層的反應，美濃當地很多民眾早就看不下去了，過去都有人講過，但聲音出不去，柯志恩就是扮演把聲音翻出來的人。

