厚生會長交接　韓國瑜讚台醫療另一個台積電

韓國瑜致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月24日電（記者 莊亦軒）“立法院”厚生會24日舉辦第34屆會長交接典禮。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜出席致詞表示，台灣不是只有台積電，還有非常多隱形冠軍。論醫療技術專業培養，台灣絕對不會輸給韓國，是韓劇讓他們有月暈效果，加上台灣真實醫療實力長期不被重視。



“立法院”厚生會成立超過30年，是“立法院”內最大的跨黨派次級團體，目前共有75位委員加入。“立院”厚生會今在“立法院”群賢樓舉行“第34屆厚生會會長交接典禮”，由韓國瑜擔任典禮監交人，舉行交接儀式，由原任厚生會會長蘇巧慧，將印信交給新任會長陳菁徽；“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”龔明鑫所率行政官員團隊、厚生會創會長黃明和等。



韓國瑜致詞時引經據典，正所謂“少不看水滸、老不看三國”。但“立法院”正好相反，少愛看激烈的金庸武俠小說打打殺殺，老的像他30多年前進“立法院”，看到的不是厚生會，是新國民黨連線與集思會大鬥法，還有廖委員的協和會，刀光劍影，協和會也是非常厲害，但厚生會在默默做，113名“立委”高達75位參與，讓我們瞭解跟人民身體健康有關的息息相關的醫療照顧才是有生命力，所以我們對黃明和創會會長崇高敬意。



提到台灣醫療國際能見度不如韓國，韓國瑜勉勵，5月中旬在日內瓦要召開世界衛生組織大會，台灣有30多家醫療廠商會進到日內瓦，把台灣醫療帶出去，而他也很不服氣，為何一堆醫療團體去韓國，卻不來台灣，不論醫療技術、專業培養，台灣絕對不會輸給韓國，“原來是因為電視劇跟偶像劇”，使台灣醫療實力長期被忽視。



韓國瑜指出，藉著卓院長在這裡的機會，“外交部”副部長一位是醫療出身，“衛福部”一個副部長是外交出身，外交跟醫療結合，今年正式要進軍日內瓦，告訴世界國際所有要進組織的朋友們，看看台灣的醫療，要走出“國門”醫療不光自己2300萬人利用、使用、享用外，也要讓世界各國知道台灣醫療多棒！台灣不是只有台積電，台灣有非常多隱形冠軍非常棒醫療，我們還會製造更多“護國神山”。