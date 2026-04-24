張雅屏：民意要避戰　不在意抽象的“國號”

國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，九二共識是最有機會降低兩岸風險的現實工具。（照片：張雅屏臉書） 中評社台北4月24日電／民主文教基金會近日發布民調顯示，如果兩岸之間真的沒辦法再維持現狀，67.4%民眾擔心失去現有的生活方式和權利，僅有8.9%民眾擔心“國號”或名稱被改變。中國國民黨大陸事務部主任張雅屏24日在臉書發文表示，多數民眾在意的，不是抽象的“國號”或名稱，而是生活方式、自由與財產安全，這代表台灣社會的主流民意，不是對抗，而是避戰與穩定。



張雅屏以“民意要的是和平，不是口號：為何‘九二共識′仍是最低風險的現實工具？”為題發文表示，當前兩岸局勢緊繃，很多人把問題簡化成“立場對不對”，但真正應該問的是：哪一種路徑，最能降低戰爭風險、保障台灣人民的生活方式與自由財產？



張雅屏指出，近期多份民調其實給了很清楚的答案，多數民眾在意的，不是抽象的“國號”或名稱，而是生活方式、自由與財產安全；同時，也有過半數支持透過交流與對話來降低衝突。這代表台灣社會的主流民意，不是對抗，而是避戰與穩定。



交流要建立在什麼政治基礎之上？張雅屏說，回顧過去三十多年兩岸互動的經驗，一個不可否認的事實是，當兩岸存在“九二共識 反對台獨”這個最低限度的政治基礎時，制度性交流才能啟動，對話機制才能維持，風險才有機會被控管。這並不是說九二共識是“唯一正確的理念”，而是它在現實政治中，確實被驗證過能運作。



張雅屏表示，反觀近年幾種路線：蔡英文時期的“抗中保台”，在維持現狀的同時，也讓兩岸官方溝通逐步中斷、賴清德所提出的“互不隸屬”論述，被北京解讀為“兩國論”，進一步壓縮對話空間、美國的戰略布局，雖然提供安全支撐，但同時也讓台海成為大國戰爭前線。這些路線有一個共同問題：對抗性提高、互信降低、誤判風險上升。因此，真正的關鍵不在於意識形態，而在於“可操作性”。



張雅屏強調，在目前兩岸缺乏互信的現實下，能同時被雙方接受、並啟動制度性交流的政治語言，其實選項並不多。而九二共識的意義，正是在這裡：提供了一個讓彼此可以“先互動、再處理分歧”的框架。換句話說，九二共識不是唯一理論選項，但在當前條件下，是最有機會降低風險的現實工具。



張雅屏表示，如果民意要的是和平，那政策就不該停留在標語，而應回到一個更務實的問題：我們要的是情緒上的勝利，還是實質上的安全？