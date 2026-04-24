高德地圖不給用　馬文君諷改叫清德地圖 ？

高德地圖引資安疑慮，藍委馬文君說，乾脆改叫清德地圖算了。（照片：馬文君臉書） 中評社台北4月24日電／大陸阿里巴巴集團旗下的“高德地圖APP”，因軟體顯示的紅綠燈秒數，與實際號誌幾乎“零時差”，引發外界對資安疑慮，台“交通部”澄清，該軟體是利用大量用戶導航時回傳的GPS定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，絕非由政府機關主動提供。中國國民黨籍“立委”馬文君24日在臉書發文表示，“數發部”已澄清相關疑慮，到頭來又是意識型態作祟，要不要乾脆改叫“清德地圖”算了。



高德地圖App可查看台灣部分道路紅綠燈倒數秒數，引發資安疑慮。台灣“數發部”23日表示，依照現行法令，高德地圖屬危害“國安”產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用，預計5月公布資安檢測風險；“內政部長”劉世芳說，風險評估後若認為對台灣“國安”問題產生重大影響，會加以禁絕。



馬文君強調，“數位發展部長”林宜敬已說明，相關圖資為向歐洲廠商採購，並非直接在台蒐集，且未與台灣交通系統串接；號誌秒數則是透過大數據與人工智慧推估，目前未發現資料回傳大陸情形。



馬文君表示，既然“數發部”都做了回應，請民進黨別再做政治操作！現在是數位時代，許多交通數據本就透過“智慧城市”的開放資料做分享。若這些數據由“交通部”公開提供，海外科技公司透過演算法、大數據進行整合優化，提供給使用者便利，這叫“技術進步”，怎麼進步的開放資料一碰到大陸，就變成了“軍事機密”？



馬文君說，而且，民進黨“立委”口口聲聲說“中國App惡名昭彰”，對資安、“國安”有非常大傷害。請問，我們每年編列幾百億預算給“數發部”，就是要“數發部”替我們把守數位圍牆、守護台灣資安。若“數發部”連路口紅綠燈資訊都守不住，甚至讓大陸掌控交通號誌，不也代表民進黨政府的資安防護根本是漏洞百出，不堪一擊嗎？



馬文君表示，高德地圖是單純資安問題，請交給部會專業處理，也請民進黨政府，別連單純的資安都要扯上政治，還要扣上意識形態大帽子，模糊焦點。若高德不好用，地圖導航不夠準，自然會被台灣市場淘汰。



馬文君最後諷刺說，到頭來，又是意識型態作祟，要不要乾脆改叫“清德地圖”算了！