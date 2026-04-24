王定宇爆美智庫警告韓國瑜　徐巧芯批扭曲

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） “立法院長”韓國瑜22日下午在藍委陳永康、綠委王定宇等人陪同下，接見華府智庫（CSIS）訪團。（“立法院”提供 資料照） 中評社台北4月24日電／新台幣1.25兆軍購特別條例23日朝野協商仍無共識，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示27日繼續。民進黨“立委”王定宇23日爆料稱美國智庫CSIS拜會“立法院長”韓國瑜時，被當面警告軍購特別條例應在習特會前通過，“否則台灣會付出慘痛代價”。對此，中國國民黨“立委”徐巧芯今日反擊，要王定宇先管好自己的家務，澄清美方智庫是好心提醒不是警告，“用別人口中的話去攻擊韓國瑜，還蠻卑鄙的”。



民進黨“立委”王定宇23日在三立新聞《新台派上線》節目表示，曾任美“國防部”高官的訪團成員當面警告“立法院長”韓國瑜，軍購預算必須在習特會前通過，否則台灣將付出慘痛代價。



徐巧芯今天上午在“立法院”受訪表示，王定宇要不要先管一下自己的感情問題？她常常對王的發言感到非常的莫名其妙，自己的感情問題都管不好了，每天對別人指手畫腳，這是什麼樣的一個“立法委員”。



徐巧芯指出，美方智庫的成員來，不是來教訓在野黨或“立法委員”，甚至是韓院長。其實就她個人所知，美方智庫人員是好心提醒如果軍購在習特會之後還沒有進度的話，可能是對台灣有一些傷害的，這都是屬於善意的提醒，希望我們能夠預先因應，這是完全不同的話語陳述。“王定宇委員用這樣一個別人口中的話去攻擊我們的‘立法院院長’，我覺得還蠻卑鄙的”。



徐巧芯強調，韓院長對於整件軍購案，很努力的在推動，所以光是協商現在已經排到第三場了，顯見韓院長對這件事的重視，所以要罵誰也不可能去罵韓院長吧，對象也搞錯了。這件事情就是一個扭曲，把別人善意的提醒，扭曲成說是對方在批判韓院長，這個說法與做法對韓院長非常不公平。



