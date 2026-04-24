施俊吉：美方證實台灣投資5千億美元

美國商務部長盧特尼克表示，台灣承諾對美的投資金額為5000億美元。對此，施俊吉在臉書提出呼籲。（照：施俊吉臉書） 中評社台北4月24日電／美國商務部長也是美方關稅談判的主談代表盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台灣投資美國的金額是5000億美元，美國總統特朗普還說50%的晶片將搬到美國生產。對此，前“行政院副院長”施俊吉在臉書提出呼籲，政府應該澄清既往之論述，將真實的投資金額5000億美元告訴全民。



施俊吉今天在臉書發文表示，他曾經在1月21日的臉書中提及，台灣投資美國的金額就是5000億美元，而不是政府所說的2500億美元而已，因為“行政院”不能將信用擔保的2500億美元排除在外，兩個2500億美元要加在一起算，所以台灣對美承諾的投資總額是5000億美元。



施俊吉說，現在，美方直接證明是5000億美元！因此建議政府應該澄清既往之論述，將真實的投資金額告訴全民。



台“經濟部”一月時曾表示，有謠言說，台灣要投資美國5000億美元（民間直接投資2500億美元+政府信保2500億美元），事實上，這是不理解信保的意思。真正的投資（而且是民間投資）只有2500億美元；而“信用保證”，是政府不用直接出錢，是幫有需要的企業再來做擔保。



當時施俊吉1月21日在臉書發文指出，美國商務部公告的Fact Sheet用黑體字將 “Direct Investments” 和 “Additional Investments” 分別列出。其中，“直接投資”（至少2500億美元，由台灣企業實際注入用於美國建廠擴產）與“額外投資”（至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進“額外”的投資）在文件中被分開列為兩項獨立承諾，性質明顯不同。



施俊吉強調，所以台灣這個經濟體應該對美國的“直接”加“額外”投資就是2500億美元加2500億美元，等於5000億美元。並請大家參見美國商務部的公告。