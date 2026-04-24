遭批散布陰謀論　柯文哲：賴製造分裂對立

柯文哲接受媒體採訪。（照片：陳琬惠臉書） 中評社宜蘭4月24日電／針對賴清德無法出訪非洲“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭）一事，台灣民眾黨創黨主席柯文哲23日在宜蘭受訪時指賴對此“搞不好很高興”，“行政院長”卓榮泰昨天諷柯“亂編故事”，陸委會發言人梁文傑更批柯散布陰謀論。柯文哲24日反批，賴執政2年以“抗中保台”為法寶，該做的事也不做，讓社會衝突氛圍愈來愈嚴重。



賴清德取消出訪非洲“友邦”，柯文哲23日指賴“搞不好很高興”，這可能符合其一貫策略，透過升高對立鞏固政治局勢，但也將付出台灣社會長期分裂的代價。卓榮泰昨出席金繪獎頒獎典禮，回應“今天是來聽故事，不是來亂編故事”。



媒體報導，柯文哲今天回應說，他講了整段話，不要擷取其中一句來做文章，他完整的意思是賴清德執政這2年，感覺就是為了政黨利益或者是選舉需要，不斷地在台灣內部製造分裂跟對立，讓社會衝突的氛圍愈來愈嚴重。



柯文哲說，賴清德的法寶就是“抗中保台”，反對的人就是“中共同路人”、“雜質”，該做的事也不做，例如最近熱門的“馬鈴薯”議題，“你們每天在關心我在吃什麼，你為什麼不關心老百姓吃飯的問題？”



柯文哲指出，這2年來從“行政院”的覆議、到“憲法法庭”聲請“釋憲”、大罷免以及“中選會”人事派令等問題，整天都在內部製造分裂跟對抗。他說，執政者最重要的工作是讓社會可以和諧一點、團結一點，這是他的原意。