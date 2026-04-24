沈伯洋懂音樂　蔣萬安懷念會拉小提琴的堅哥

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／民進黨台北市長人選未定，但不分區“立委”沈伯洋出戰呼聲高，多位民進黨籍“立委”近期頻頻為其造勢，還稱讚他籃球強、音樂好、愛漫畫，彷彿是“多邊形戰士”，能力超強。對此，中國國民黨台北市長萬安24日被問及有無學過音樂？他話鋒一轉說，這讓他懷念起會拉小提琴的老朋友、民進黨籍“立委”王世堅“堅哥”。



蔣萬安24日赴議會台灣民眾黨團說明重大議法案，被問及國民黨籍台北市議員游淑慧日前表示，如果是沈伯洋的出戰，選戰不好打，因為不知道要檢驗他的什麼政績，“對民進黨議員來說，瑟瑟發抖的是，會不會這場選舉變得很冷？”投票率會因此變低，有想過怎麼提高投票率嗎？蔣萬安說，自己就是持續專注市政。



至於綠營日前讚沈伯洋不僅體育好，音樂資質也非常好，媒體問蔣萬安有學過音樂嗎？懂巴哈跟莫札特嗎？他先是笑了幾聲，並表示小時候學過，更說“這讓我懷念起我的老朋友，王世堅堅哥，他非常懂古典樂，而且也會拉小提琴。”



另外，媒體關注地方選舉藍白合，蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣萬安說，黨部應該有相關規劃，尊重黨部安排。



媒體也問，是否有南下輔選規劃，如果藍營台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩邀請，會南下幫忙？蔣萬安說，一定全力幫忙。