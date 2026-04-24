拖延1個多月　游盈隆等27日終於要上任

游盈隆。（中評社 資料照) 中評社台北4月24日電／“行政院長”卓榮泰已任命“中選會主委”游盈隆在內的4名“中選會”委員，“中選會”已訂於4月27日舉行主委游盈隆等4人就任典禮，“行政院秘書長”張惇涵為監交人。原本人數不足、停擺的“中選會”，也將正式復活。



由於之前“行政院長”卓榮泰指控在野黨不講誠信，對於“政院”提名“中選會”委員沒有全數通過，因此，一再拖延“立法院”通過的“中選會”人事任命。“行政院”21日公布補提名3位委員名單，分別為副主委被提名人、“行政院”法規會前主委沈淑妃；委員被提名人、現任“法務部政務次長”黃謀信與律師蔡維哲，也同時任命游盈隆等4人。



根據《“中選會”》組織法，“中選會”委員設9人至11人，一任4年，得連任一次。除了主委、副主委外，其餘為無給職，開會時須有全體委員1/2以上出席始得開議。根據規定，開會門檻以法定最低委員人數9人的一半為基準，也就是至少要有5人才能開會決議。



“中選會”前主委李進勇等6人去年11月3日卸任，只剩4名委員，“中選會”等於陷入停擺。“行政院長”卓榮泰之前提名“中選會”主任委員游盈隆、副主委胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人，但“立法院”3月13日只通過游盈隆等4人。



“中選會”發布採訪通知，游盈隆就任“中選會主委”後將召開記者會。



“中選會”指出，“立法院”於3月13日行使“中央選舉委員會”新任主任委員同意權，通過游盈隆任主任委員，李禮仲、蘇嘉宏及蘇子喬任委員。“中選會”訂於4月27日上午9時舉行代理、新任主任委員交接典禮及新任主任委員上任記者會。



“中選會”表示，程序包括交接印信、監交人張惇涵致詞、代理主委吳容輝致詞、新任主委游盈隆致詞。