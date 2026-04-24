特朗普又點名台灣晶片　卓榮泰三項回應

左起卓榮泰、台經濟部長龔明鑫接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普23日再度點名台灣為目前晶片供應最大來源，並強調美國將在短時間內取得全球近50%的晶片市場份額。對此，“行政院長”卓榮泰今天在“立法院”答詢時三項回應表示，由此可見台灣在製造晶片方面的重要性，台灣會繼續站在最領先地位，也會向美方表達台灣最有利於雙邊經貿的立場。



特朗普指稱，目前幾乎所有晶片都來自海外，其中以台灣為最大宗，這種高度依賴他國的現況必須改變；他預期透過關稅施壓與政策引導，將讓美國從半導體需求大國，轉型為全球最重要的生產基地。並對全球業者發出最後通牒警告，晶片公司若不到美國境內設廠生產，最快一年半後就會面臨極高關稅。



卓榮泰今天下午率相關部會赴“立法院”進行施政報告並備質詢，此次排定為經濟組質詢。



中國國民黨“立委”廖偉翔質詢時提到，特朗普又公開點名台灣晶片一事，卓榮泰對此的看法？



卓榮泰說，第一，由此可見台灣在晶片製造上的重要性；第二，台灣會繼續站在最領先地位，不論是晶片的質或量，台灣永遠站在最領先的地位。第三，台灣跟美方現在進行雙邊的一些協商，很多過程當中，台灣必須清楚說明台灣最有利於雙邊經貿的一些立場。