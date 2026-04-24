不讓卓備詢　翁曉玲嗆知法玩法、尸位素餐

藍委翁曉玲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”翁曉玲今天下午在“立法院”總質詢時，透過不邀請“行政院長”卓榮泰上台備詢的動作，表達對卓過去包括不副署法案等種種和在野對抗動作的不滿，她嗆卓說，在卓完成“憲政”法律義務之前，她根本不屑與這種尸位素餐，只會耍嘴皮強詞奪理的“行政院長”進行對話，不適任的院長不配上台備詢。



她更痛批，像卓榮泰這種不斷被“立法院”打臉，卻還厚著臉皮不動如山、拒不下台，沒有政治擔當的“行政院長”，全世界絕無僅有。



卓榮泰今天下午率相關部會赴“立法院”進行施政報告並備質詢，此次排定為經濟組質詢。



翁曉玲在質詢開場時，並未依慣例邀請卓榮泰上台備詢，只請了“經濟部長”龔明鑫和“農業部長”陳駿季上台，讓主持會議的“立法院長”韓國瑜臉上也露出些許尷尬表情。



翁曉玲接著火力全開，嚴正譴責卓榮泰上任一年半來的各項“違憲”行為。她強調，以法律人的專業視角來說，最瞧不起的就是知法、玩法、藐視法律的人，而卓榮泰恰恰就是這樣的人。



她細數卓榮泰的作為，指出卓在短短一年半內，竟對“立法院”通過的法律案與預算案提起高達8次覆議案，且最終皆以失敗告終，創下“憲政”史上單一院長提起覆議次數最多、失敗次數最多的難堪紀錄。



翁曉玲說，但像卓榮泰這種不斷被“立法院”打臉，卻還厚著臉皮不動如山、拒不下台，沒有政治擔當的“行政院長”，全世界絕無僅有。她痛批，卓榮泰與賴清德公然唱雙簧，聯手霸凌多數民意，甚至沒收立法權、拒絕依法行政，囂張跋扈到可以選擇性遵守法律、選擇性公布法令、選擇性編列預算，將“法治國家”的權力分立制度視若無睹。