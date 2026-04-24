曾明瑞：看好惠台措施促台農產經貿紅利

南投縣農會總幹事曾明瑞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月27日電（記者 方敬為）針對大陸提出10項惠台措施，其中包括便利台灣農漁產品銷往大陸，南投縣農會總幹事曾明瑞接受中評社訪問表示，相當看好，兩岸農業經貿交流可望迎來新的契機，南投作為台灣的農業重鎮，特別以高山茶與多樣化農特產品聞名，過去南投與大陸許多城市都有農業貿易往來，未來藉著惠台措施，相信南投的農產品能爭取更多大陸通路與市場。



曾明瑞，曾任“經濟部”中部辦公室辦事員、“行政院”中興地區機關暨省政府員工消費合作社經理，2010年到南投縣農會服務，在全體理監事支持下，獲聘接任農會總幹事，並投入製茶業，資歷超過10年。



中國國民黨主席鄭麗文赴陸展開國共交流後，大陸4月12日宣布10項惠台措施，涵蓋了農漁牧業、觀光旅遊、影視文化以及中小微型企業發展等多個面向。其中農漁牧業方面，陸方將為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利，並對農漁產品、優質商品輸陸提供優化政策。



曾明瑞表示，此次惠台10項措施對以發展農業、觀光為主的南投縣是一大利多，他指出，面對全球市場的競爭與波動，能夠為地方農產多爭取一個開放且龐大的市場，對於高度依賴農業經濟的南投縣而言，無疑是注入了一劑強心針。



曾明瑞說，事實上，南投縣在推動兩岸農產品貿易方面早有布局，並已展現出具體的數據成效，國民黨籍南投縣長許淑華2023年赴杭州出席兩湖論壇，促成南投民間商戶與大陸相關協會簽署了農產品採購意向書（MOU），規模高達新台幣10億元，但之後隨著兩岸關係持續惡化，大陸方面的採購力道也不如預期，接下來有惠台政策作為推進力，可望有所突破。



曾明瑞指出，根據農會與縣府農業處的綜合統計估算，該採購協議截至目前為止，實際執行的採購金額已突破新台幣7億元大關，相信很快能加速達標，這一亮眼的數據不僅印證了南投農產品在大陸市場的強大競爭力與高接受度，也顯示出雙方近年來建立的商業互信基礎十分穩固。

