北市銀行搶案警迅速制伏　蔣萬安要市民安心

位於台北市忠孝東路四段的中信銀行發生搶案，警方制伏歹徒。（照片：台北市大安分局提供） 中評社台北4月24日電／台北市大安區忠孝東路四段、頂好名店城旁的中信銀行24日下午驚傳搶案，歹徒挾持行員，警方火速到場壓制，並起出槍枝、手榴彈等證物，所幸無人受傷。中國國民黨籍台北市長蔣萬安第一時間在臉書發文，強調警方在報案15分鐘內迅速制伏歹徒，並表示“絕對不允許任何危害治安的行為”。



綜合台媒報導，位於大安區忠孝東路四段的中信銀行，今日下午驚傳搶案。大約在下午3時30餘分，銀行正要拉下鐵門，一名男子手持疑似BB槍與手榴彈，當場挾持一名女行員，囂張大喊：“搶錢！不要動！”



警方獲報後火速趕抵現場，員警研判歹徒手中疑似為假槍，趁其不備，一擁而上將人壓制在地，整個過程從接案到制伏僅花了15分鐘，順利救出遭挾持的女行員。



警方表示，經查該犯嫌進入銀行後，以疑似槍枝及手榴彈之物品威脅銀行內在場人員，並將一名保全人員押往金庫區域。本分局獲報後，立即派遣各所、隊聯合編組之優勢警力抵達現場，犯嫌所持的槍枝及手榴彈，經警方初步查證為仿真品，且未具實質殺傷力後，現場員警即迅速展開應變措施，成功將犯嫌壓制逮捕，現場並未造成人員傷亡，已全面管制現場，完成初步蒐證，後續將持續清查相關證物，釐清犯案動機及詳細經過，並依法移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。



蔣萬安說，台北市忠孝東路銀行稍早發生搶案，第一時間知道後馬上要求警察局用最快的速度保障行員及市民安全。警察局回報，已在報案15分鐘內迅速制伏歹徒，現場無人受傷，請市民朋友安心。



蔣萬安強調，市民的安全是市府團隊最重視的，“我要求警察局務必在最短時間內釐清案情，台北市絕對不允許任何危害治安的行為”。