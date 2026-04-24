黃國昌拋組聯合政府　李四川：好人才都可用

國民黨新北市長參選人李四川。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／2026新北市長藍白合民調預計4月底有結果，台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌23日上趙少康網路直播節目《少康上線啦》，對於組聯合政府，黃國昌覺得“絕對有可能”。中國國民黨新北市長參選人李四川今天受訪回應，主要要為新北市打拚，“好的人才我們都可以用”。



李四川今天到土城區參訪聖瑪莉觀光工廠，會前接受媒體聯訪，對於黃國昌對組聯合政府覺得有可能一事，李四川表示，兩個初選原則上不管誰出線，黨跟黨大概也有一些協定，主要要為新北市打拚，“好的人才我們都可以用”。



黃國昌昨受訪說，他始終希望保持一個“君子之爭”，不論最後誰勝出，兩邊還是要整合，希望能夠“一加一的力量”真的能夠大於二，這樣才能在2026年的選戰當中有最後的勝利。



黃國昌強調，不管新北市長最後是誰出線，今天即使最佳男主角不是他，而是李四川贏得初選，民眾黨對於如何協助最強戰力，這誠意、善意永遠不會改變，但當然選戰的佈局、節奏等規劃，還是要尊重最佳男主角的意見，因為國民黨人才濟濟，可能也有很多各路人馬會進駐李四川的總部。



對於新北未來有無可組織“聯合政府”？黃國昌說：“我覺得絕對有可能”，但現在講這個可能都還太早，比較重要的事情是說，初選結束以後，怎麼樣把戰力分工做好，不論空戰、陸戰都有人攻守。