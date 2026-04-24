朱新民：中美或談和平框架　讓賴無法衝撞

政治大學外交學系兼任教授朱新民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月25日電（記者 張嘉文）大陸在國民黨主席鄭麗文訪陸後推出惠台十項措施，加上國際局勢出現變化，兩岸關係氛圍是否轉向，備受關注。台灣政治大學外交學系兼任教授朱新民對此向中評社表示，這一波變化，不只是兩岸互動本身，更牽動到中美關係走向。接下來中美領導人會面一旦形成某種穩定的“和平框架”，就會讓賴清德不會隨便衝撞，也不敢再去衝撞，更重要的是衝撞也沒有用。



朱新民說，如果中美出現這種和平框架概念，520賴清德就職二周年演講就非常重要，可能就會出現一些調整，在520之後兩岸關係也有機會出現新的機遇，這對兩岸發展可能是最樂觀的方向。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，長期研究兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長，並參與2020年韓國瑜大選“國政顧問團”，現為政治大學外交系兼任教授及台灣治理協會副理事長。



中國國民黨主席鄭麗文訪陸後，大陸宣布惠台十項措施，商業總會日前邀集觀光等七大公協會，呼籲台官方只要對產業、人民有利該開就開、該放就放。



朱新民接受中評社訪問表示，這次最明顯的不同，在於大陸對台政策的呈現方式出現調整。過去強調政治對抗的語氣降低，取而代之的是較為柔性的說法，強調同為一家人有事好商量，並搭配推出具體的惠台措施。



他認為，這樣的安排，就是要讓台灣社會重新去感受兩岸交流可能帶來的實際利益，而不是停留在政治對立。這些措施其實是在試圖把兩岸關係拉回到一個可以談、可以互動的軌道上，讓和平紅利重新被討論。