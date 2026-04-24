就職兩週年前一天彈劾賴投票　綠不進場

民進黨“立院”黨團幹事長莊瑞雄（中）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電／“立法院”在野黨團攜手於去年底啟動彈劾賴清德“總統”程序，“立法院”朝野黨團今天經由協商，同意於賴清德就職兩周年前一天，5月19日上午10時進行“總統”彈劾案記名投票表決。民進黨“立院”黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨把“憲政”制度當成政治秀場，民進黨團不會在程序上背書，更不會配合在野黨演這齣政治鬧劇，5月19日不會進場投票。



“立法院長”韓國瑜今天上午召集朝野協商，朝野同意5月19日上午10時開會，進行“總統”彈劾案記名投票表決，投票時間為1小時。



對此，莊瑞雄受訪表示，民進黨現在最在意的是攸關“國家”運作的總預算案可以加速審查，以及關係到“全國”2300萬人民身家安全、“國防”戰力提升的“國防”特別條例草案，能趕快有一個結論，所以對於國民黨搞這種政治鬧劇，“我們不奉陪、不會陪公子讀書”，5月19日不會進場投票。



根據“憲法”增修條文規定，“立法院”對“總統、副總統”提彈劾案，須經全體“立法委員”二分之一提議、三分之二以上決議，聲請“司法院”大法官審理。進入“憲法”法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。換言之，至少要有76席同意才能成案，但在野黨席次合計只有62席，彈劾案料將無法通過。