黃國昌爆軍購ALTIUS無人機　美軍早不用

民眾黨主席黃國昌接受趙少康專訪。（照片：《少康上線啦》YouTube） 中評社台北4月24日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜23日就軍購特別條例草案召集朝野協商，但尚未達成共識，另定下周一再協商。台灣民眾黨主席黃國昌23日在網路節目表示，藍白態度能夠一致當然是最好，畢竟民進黨對自家新台幣1.25兆版本的立場還是，“一塊錢都不能少”，他認為雙方很難得出共識。黃國昌也披露，軍購條例列出將購入2032架ALTIUS系列無人機，實際上卻是“美國不用的無人機”。



​ 黃國昌指出，軍購條例列出將購入2032架ALTIUS系列無人機，但該款無人機不但在美國海空軍實測表現不佳，甚至在俄烏戰場上的實戰表現也很差勁，且美軍早就宣布停止使用ALTIUS無人機，台灣卻要花每架約50萬美金（1500萬新台幣）購入。黃國昌更透露，該款無人機在軍方測試中，還出現試飛“8架掉3架”的慘況。



黃國昌23日接受網路節目《少康上線啦》專訪表示，根據民眾黨政策會統計，台灣已經對美給出約6500億新台幣，但軍購裝備都還沒收到。而民進黨編列的1.25兆其中，其實僅有8000多億是對美軍購的部分，另外約4000億都是在台灣購入，既然如此這4000億就編入​年度預算即可，不需編成特別預算。



而對於軍購條例，黃國昌也強調，目前重要的就是不要讓軍購案變成像綠電政策一樣，全是綠營的官商勾結。黃國昌也披露，在特別預算中原先預計購買20萬架無人機、現在又改成30萬架，這些造價超過千萬台幣的無人機實際上卻是“美國不用的無人機”。



​ 黃國昌指出，軍購條例列出將購入2032架ALTIUS系列無人機，但該款無人機不但在美國海空軍實測表現不佳，甚至在俄烏戰場上的實戰表現也很差勁，且美軍早就宣布停止使用ALTIUS無人機，台灣卻要花每架約50萬美金（1500萬新台幣）購入。黃國昌更透露，該款無人機在軍方測試中，還出現試飛“8架掉3架”的慘況。



黃國昌指出，在美伊戰爭上，一款名為Lucas的無人機是真的有發揮實質功效的，而該無人機一台平均造價最高也才5萬美金，但台灣卻選擇花10倍的價格去買效能更低的軍備，黃國昌也表示“這真的是保衛台灣“國家安全”、負責任，應該要有的立場態度嗎？”