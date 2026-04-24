不放棄選北市長　吳怡農宣布開政治獻金專戶

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／民進黨台北市長人選尚未提名，傳出將提名不分區“立委”沈伯洋，而首位表態爭取黨內提名的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農24日在臉書發文表示，依照原本的計劃，開立了“擬參選人政治獻金專戶”。黨內的提名程序還未完成，因此他照著既定節奏，做該做的事，但身為民進黨的一員，他會尊重黨中央最後的決定，除非獲得徵召，不會開始接受捐款。



吳怡農指出，自爭取參選台北市長以來，他收到許多人的支持，也有不少人不吝給他建言，讓他更有動力、更謙卑。感謝所有認識和不認識的朋友們。



吳怡農說，今天依照原本的計劃，開立了“擬參選人政治獻金專戶”。黨內的提名程序還未完成，因此他照著既定節奏，做該做的事，但身為民進黨的一員，會尊重黨中央最後的決定，除非獲得徵召，不會開始接受捐款。



吳怡農指出，為什麼選在現在做這件事呢？因為《政治獻金法》規定，縣市長與議員參選人若要籌資，必須在上任日的前8個月才能開始募款，也就是明天。



吳怡農說，政治獻金的法規有種種的不合理之處，對於“非現任公職”的參選人也非常不利。畢竟要能募款，才有經費成立團隊，開始舉辦活動、和更多選民對話；相較之下，許多現任公職的公費助理早已投入選戰。這是台灣選舉制度的缺陷之一。



吳怡農表示，《政治獻金法》的另一個問題，就是在選舉結束之後數月，才公布各候選人的捐款收支明細。當資金來源無法作為選民投票的參考，“陽光法令”就顯得格外空虛。



吳怡農說，若開始募款，將只接受線上刷卡、超商繳款及銀行ATM轉帳，並會即時公布所有收款紀錄，供大家隨時查詢。希望未來有更多夥伴會主動在競選期間公開每一筆收入、並詳實申報所有支出，一起落實透明政治。我更希望政府與“監察院”對於“陽光法令”的改革、“政治獻金”的規範，會有積極的作為，提升民主品質。



吳怡農強調，一向相信，公平的自由競爭最有機會帶來新的想法、為“國家”注入新的力量。這是為什麼他不斷呼籲黨內全面開放初選。他會持續聽取意見、爭取認同，一起為家園的安全與發展並肩努力。