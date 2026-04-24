TVBS民調：46%民眾讚習鄭會大成功

43%民眾認為習鄭會對兩岸關係的和平發展有幫助。（中評社製圖） 中評社台北4月24日電／中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸，中共中央總書記習近平4月10日會見，大陸並推出10項惠台政策。《TVBS民調中心》24日公布民調顯示，46%民眾認為習鄭會是成功、高於不成功的31%。民調也詢問，是否認同在九二共識基礎上交流？46%民眾支持、32%不支持。



問到鄭麗文這次與習近平會面，對於兩岸關係和平發展的作用，有43%民眾認為有幫助（17%非常有幫助，26%還算有幫助），但也有39%認為沒有幫助（14%不太有幫助，25%完全沒有幫助），19%無意見。



民調表示，78%民眾知道國民黨主席鄭麗文日前前往中國大陸訪問，跟中共總書記習近平會面這件事。對於習鄭會是否成功，知道習鄭會的民眾中，有46%民眾認為習鄭會是成功的（20%非常成功，26%還算成功），高於認為不成功的31%（12%不太成功，19%一點也不成功），24%沒有表示意見。



在知道習鄭會的民眾中，有38%滿意鄭麗文在習鄭會中的表現（18%非常滿意，20%還算滿意），同時也有35%表示不滿意（12%不太滿意，23%很不滿意），另外有26%民眾無法評價。



而不論知不知道有習鄭會，對於應不應該舉辦習鄭會，有39%民眾表示支持（18%非常支持，21%還算支持），高於32%不支持（11%不太支持，21%非常不支持），另外29%民眾沒有表示意見。



整體而言，這次習鄭會對台灣的影響利弊如何？有39%民眾認為是利多於弊，認為30%認為是弊多於利，有4%認為對台灣沒有影響，另外27%沒有表示意見。



調查也發現，雖然目前兩岸政府間的協商談判幾乎停擺，但有66%民眾支持兩岸政府重新進行協商談判（33%非常支持，33%還算支持），不支持的比例只有19%（8%不太支持，11%非常不支持），15%沒有意見。與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者有45%支持兩岸政府重新進行協商談判，44%不支持；國民黨及民眾黨認同者支持的比例均在九成以上；中立選民有61%支持，16%不支持。整體而言，多數民眾對於兩岸政府重新進行協商談判抱持正面態度。



鄭麗文在習鄭會後表示，與習近平會面時有重申九二共識，兩岸交流與對話，唯一的政治基礎就是“堅持九二共識、反對“台獨”。針對“九二共識”部分，詢問民眾支不支持在“九二共識”的基礎上，繼續發展兩岸關係時，結果顯示，46%民眾表示支持（20%非常支持，26%還算支持），32%表示不支持（12%不太支持，20%非常不支持），23%沒有意見。與2015年朱習會時的調查結果相較，支持的比例由42%增加至46%，不支持的比例則由22%增加至32%。



鄭麗文結束訪問中國大陸後，大陸國台辦也公布十項涵蓋觀光旅遊、農漁產品、兩岸直航等促進兩岸交流合作的措施。民眾認為這些措施對台灣的影響如何？調查結果顯示，有34%認為這十項措施對台灣是利多於弊，28%民眾則認為是弊多於利，1%表示沒有影響，另外36%沒有意見，民眾看法略顯分歧。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2026年4月16日至23日晚間18：30至22：00，共接觸1，452位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為334位，拒訪率為23.0%，最後成功訪問有效樣本1，118位（市話549、手機569），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。