日月潭文武廟岳飛後裔贈匾　證兩岸民族情誼

文武廟武聖殿懸掛岳飛後裔贈匾。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月27日電（記者 方敬為）日月潭文武廟主祀孔子、關聖帝君、岳武穆王，不只是台灣重要的信仰中心，更是串接兩岸民族情誼的橋樑。2011年，岳飛第31代嫡孫岳方順特地蒞廟參拜，現場揮毫敬書“天下正氣”，該墨寶隨後被鐫刻成額匾，高懸於武聖殿正堂之上，成為兩岸推動岳武穆王文化交流與長年友誼的印記。



日月潭文武廟是台灣少數將關羽、岳飛合祀的廟宇，由於文武廟的前身原本是兩座廟，分別是“益化堂”與“龍鳳宮”，1934年日月潭水位上升20餘公尺，潭邊耕地淪為水域，益化堂與龍鳳宮也被迫遷移，並合併建廟成為“文武廟”。



台灣光復後，隨著日月潭周邊建設持續推動，遊客湧現，廟宇腹地不足，加上建物老舊，於是推動整建工程，在過程中，蔣介石出於對岳飛的敬重，特別指示增奉岳武穆王，廟方才將關聖帝君與岳武穆王合祀。



文武廟為此與山西關帝祖廟交流，同時也與包括杭州在內的岳王廟互動。廟方每年農曆2月15日皆會舉辦全台獨有的岳武穆王聖誕三天法會，並將物資賑濟弱勢，亦曾雕塑岳王聖像供海內外信眾、泰國華僑與台灣岳氏後人迎請安奉。2011、2015、2017年岳飛後裔都有組團蒞臨文武廟參香交流，串連起兩岸的民族情誼。