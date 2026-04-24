李振豪：禁高德地圖？民進黨想當原始人

國民黨青年部副主任李振豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月25日電（記者 蔣繼平）大陸導航APP高德地圖近期在台灣迅速竄紅，台官方卻指其有資安疑慮。中國國民黨青年部副主任李振豪向中評社表示，網路上一面倒不挺民進黨，現在不管經濟、民生什麼都要扯政治，實在沒完沒了，相信人民怨氣會在年底選舉反撲。



李振豪，1995年生，高雄美濃人。上海音樂學院民族音樂碩士，主修嗩吶、指揮。現任國民黨中央委員、國民黨青年部副主任。從事音樂教學及評審相關工作。



大陸阿里巴巴集團旗下的“高德地圖APP”，近期在台掀起熱烈討論，但也引起綠營質疑資安疑慮。台“數位發展部”宣布政府機關禁用，5月將公布資安評測風險。台軍方也明令禁用。結果反讓高德地圖登上iOS、Android下載榜首。



對此，本身是嗩吶演奏家的李振豪表示，禁完小紅書，換禁高德地圖，再這樣禁用下去，“內政部長”劉世芳真是藍營最大助選員，因為被禁的APP都比其他同類型APP好用，且原本大家不知道，被禁之後，馬上引起興趣被瘋狂下載，無形中變成幫忙打廣告。



李振豪表示，他用高德地圖已好幾年，相當好用，準確度比Google地圖還高，有在用的都知道。高德地圖有辦法用大數據算出紅綠燈倒數秒數這些細項，且很精準，就是因為技術夠成熟。若不好用自然會被市場淘汰，輪不到禁用。



對於大陸技術的成熟與進步，李振豪表示，台灣應該是正面思考如何追趕與超越，這一點應該是要去學習對方優點，而不是一昧禁用，一直禁用下去，逃避現實，最後只能活在屬於自己的原始人生活，故步自封。