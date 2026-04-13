王逸翔：台食品業內需已飽和　外銷才有路走

台灣食品加工業產業工會聯合會理事長王逸翔。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月25日電（記者 盧誠輝）大陸宣布十項惠台措施，其中對台灣食品在大陸註冊和輸入將提供便利。台灣食品加工業產業工會聯合會理事長王逸翔接受中評社訪問表示，台灣食品業的內需市場早就已經飽和，只有外銷才有路走，如果未來台灣食品業真的可以銷往大陸去，他當然相當樂觀其成。



大陸宣布十項惠台措施，其中第七項為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利。



王逸翔強調，台灣食品業過去幾乎只賺內需市場的錢，但現在內需市場早就已經飽和，未來只有外銷才能擴大市場，也才有路走，否則台灣傳統產業，尤其是食品業的勞工薪資普遍都偏低，主因就是過幾乎只賺內需市場的錢，所以未來如果食品業真的可以銷往大陸去，當然是好事，他也相當樂觀其成。



王逸翔，佳格食品公司企業工會副理事長、台灣食品加工業產業工會聯合會理事長王逸翔。



他提到，台灣食品業長期以來都只依靠內需市場，不管是銷往大陸或外銷到其他國家的食品少之又少，幾乎可以說是沒有。以他工作的佳格食品公司為例，雖然也有到大陸去投資，但同樣的產品到大陸銷售就必須換品牌名稱變成“多利”（Mighty），這對品牌來說並沒有幫助，因為品牌如果要做大，銷售到全球的名稱都應該一樣，這樣才有辦法把市場做大來。



王逸翔指出，台灣現在大家耳熟能詳的品牌包括乖乖、光泉、養樂多等大廠，其實這幾年在台灣的內需市場都已經幾乎發展到極限了，未來如果沒有辦法再擴充市場，會很難再往前走，因為台灣的內需市場就那麼大，在內需市場已經飽和的情況下，只有外銷才有路走，否則台灣食品業的勞工就永遠只能領這麼低的薪資。

