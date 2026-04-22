張競：日本武器很難賣　雙面刃會惹麻煩

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月25日電（記者 蔣繼平）針對日本放寬武器出口規定引起國際關注，中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競向中評社表示，目前全球武器市場老早被主要輸出大國綁定，日本切入機會不大、也未受市場期待，不會造成市場震動，頂多只能作為一種國際政治籌碼，增加討價還價空間，甚至是會惹麻煩的雙面刃。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年3月發布的年度全球武器轉讓報告指出，2021年到2025年，全球前五大武器出口國排名分別為，美國、法國、俄羅斯、德國、中國，這5個國家的出口量佔了全球總量的約70%。



日本高市早苗內閣21日修訂《防衛裝備移轉三原則》運用指針，正式撤除武器出口“5類型”限制，全面解禁對外出口具殺傷力武器。



有關日本此舉對全球武器市場影響，張競表示，第一，就算日本開放移轉出口，也不會引起國際市場震動，雖然會有一些外銷表現，但是日本軍備並非受到市場認定、渴望，主因沒有實際績效。且很多國家已經習慣用目前的美式、俄式系統，若還要再轉型變化，會與各國政治影響力消長有關。簡單來說，日本沒有那麼熱門。



張競表示，第二，以現在國際軍備市場，老早已被幾個主要大國瓜分，美國、俄羅斯、德國、英國、法國、意大利、中國等，加上近年的新起之秀國家，譬如南非、巴西、韓國等，這些都是很強勁的對手，老早就有固定市場了。日本要再切入的機會並不是很大。大家各有地盤，所以不認為日本會造成震動。