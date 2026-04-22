關注：沈伯洋呼之欲出　賴只想保南台灣？

若沈伯洋（左二）參選台北市長，對蘇巧慧（右二）新北市長選情難加分。（取自吳沛憶臉書） 中評社台北4月25日電（記者 黃筱筠）民進黨台北市長佈局最近幾乎沒再提“行政院副院長”鄭麗君的角色，反而是不分區“立委”沈伯洋不斷參與綠委或是北市黨籍議員活動。民進黨提名沈伯洋參選台北市長呼之欲出，只要拍板定案，最後肯定是走“抗中”路線。賴清德的目標很可能只想保住南台灣綠營執政縣市，中部以北可以說是放棄了。



近期綠委將沈伯洋打造成為喜歡運動、音樂、動漫等中性、健康形象，人物設定已經慢慢從“抗中健將”要往中間移動。但沈伯洋參選的是台北市長，中間選民與高知識選民較多，加上台北市又是藍營優勢選區，選民會認同沈的人設改變，進而支持沈嗎？可能性不大。因沈“抗中”形象太過鮮明，短時間內要從極綠轉向中性，轉變空間太小。



民進黨若最後確定提名沈伯洋，年底九合一選戰注定是打出“抗中保台”牌，幾乎沒有其他可能性，而賴清德希望能以“抗中”大旗保住南台灣執政縣市。



目前民進黨在台南市長、高雄市長選舉都還面臨內部整合問題。連一向選情算穩的屏東縣，現任縣長周春米尋求連任，也非百分之百穩，對手中國國民黨推出參選人、現任“立委”蘇震清地方實力不差。綠營在屏東從2001年蘇嘉全擔任縣長至今，執政25年以上，加上大環境氛圍對執政黨不利，基層傳出換人做做看的聲音，因此連周春米都急著搶曝光。



而高雄市長民進黨提名新系綠委賴瑞隆參選，很可能是有史以來個人聲勢最弱的人選，在高雄討論度不高，加上內部整合問題，以及對手、中國國民黨提名的人選柯志恩仇恨值低，高雄市長的這場選舉，很可能是賴清德最擔憂的一個“直轄市”。



只要高雄一輸，賴清德黨主席位置可能要交出來，屆時英系難道不卡位？因此，賴清德強化“抗中牌”，就是希望穩固高雄綠營支持者，只要能激發越多高雄綠營支持者“走出來”投票，對賴瑞隆選情會有很大幫助。

