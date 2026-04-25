台灣生存戰略研討會　18學者共襄盛舉

新黨“三閤論壇”25日舉辦“台灣生存戰略研討會”。（中評社 盧誠輝攝） 新黨主席吳成典開幕致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北4月25日電（記者 盧誠輝）由新黨“三閤論壇”舉辦的“台灣生存戰略研討會”25日在張榮發基金會登場，邀請台灣關心兩岸關係的18位專家學者，舉辦包括《入席或缺席》、《變與不變》、《和平或戰爭》等三場專題報告與研討會，並宣讀2026台灣生存戰略宣言。



新黨主席吳成典在開幕致詞時表示，論壇發想的原因，是看到社會誤以為“一邊一國”有機會；或如賴清德雖不敢改國號，但將“中華民國”的兩岸關係”改成“台獨”的兩岸關係”，很多人還認為這是“維持現狀”；眼見執政黨變成出賣台灣幫凶，藍白兩黨也不敢表態，新黨寧冒被貼標籤的威嚇，也要主張設法共謀台灣出路。



《入席或缺席》專題報告與研討會由金門大學兼任教授周陽山擔任主持人，並由民主文教基金會董事長桂宏誠公布“拒當交易籌碼，爭取戰略主動”民調結果報告引言開場，再由作家姜保真發表“兩岸關係入席三句真言”專題報告、台灣大學教授苑舉正發表“入席就吃，缺席被吃”專題報告，最後再由文史工作者張若彤、中研究近史所副研究員吳啟訥擔任與談人舉行研討會。



《變與不變》專題報告與研討會則由中國文化大學兼任講座教授楊泰順擔任主持人，並由民主文教基金會研究員張鈞凱以“維持現狀的神話正在被打破？”為題引言開場，再由藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元發表“和平關鍵時刻，台灣必須選擇”專題報告、高中教師區桂芝發表“世局巨變下的台灣出路”專題報告，最後再由政大國關中心兼任研究員湯紹成、社會運動者鄭村棋擔任與談人舉行研討會。



《和平或戰爭》專題報告與研討會由中國文化大學兼任教授李炳南擔任主持人，並由三閤論壇召集人李勝峯以“拆穿政治龐氏騙局，才有和平”為題引言開場，再由宜蘭大學教授陳復發表“由文化中國來探討兩岸和平”專題報告、前政治大學教授周祝瑛發表“兩岸化論述中的文教交流”專題報告，最後再由文化大學兼任教授林忠山、政治大學兼任教授傅琪貽擔任與談人舉行研討會。