新黨發表台灣生存戰略宣言　直面統一

新黨主席吳成典開幕致詞。（中評社 盧誠輝攝） 新黨發言人陳麗玲發表“2026台灣生存戰略宣言”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北4月25日電（記者 盧誠輝）由新黨“三閤論壇”舉辦的“台灣生存戰略研討會”25日在張榮發基金會登場，新黨發言人陳麗玲在開幕典禮上發表“2026台灣生存戰略宣言”如下：



壯大台灣，才有尊嚴；直面統一，才有和平！台灣要選擇和平，必須直面統一。台灣要選擇壯大，必須面對挑戰。



遺憾啊！今天只講和平，卻不敢面對一中，更也不願面對統一。甚至主張“台獨”，“一邊一國”。兵凶戰危的製造者，還公然說謊，奢談和平。



痛心啊！美國正壓迫台灣，以16兆台幣投資美國；以安全為由，逼迫台灣萬億軍購，不是買過時的廢鐵，就是給錢也不交貨。



台灣正被美掏空，執政黨是幫兇，在野藍白政黨雖過半，無膽無奈，也無法擋！



我們主張：



錢留台灣，投資台灣，才能壯大台灣。但是知易行難，所以必須喚起民眾，自己台灣自己救，壯大台灣自己來！



弱者恐懼挑戰，害怕談判，不是逃避缺席，就是無權上桌；唯有強者，才能化解焦慮，才敢入席上桌，共謀共議台灣的未來。



拒絕掏空，投資台灣，壯大台灣，才是台灣 2026 生存戰略。台灣有實力、有智慧、有謀略，走對路才不會被逼投降，才能在重整合併前，重啟談判，找出路！



壯台、強台，台灣理直氣壯入股大中華，成為決定自己命運的合夥人！



我們絕不當被交易的籌碼，我們不做強權的棄子，我們要做主宰命運的主人！



分裂與戰爭掛勾，對立是戰爭的引信，國族認同是和平的關鍵。台灣唯有直接面對統一的現實與壓力，討論統一的利弊得失，才可獲得安全與和平的保障！



我們絕不因恐懼拒絕避戰謀和，也不要政治算計，玩弄和平；更不願黨同伐異，破壞和平談判，才不會落入“和平最重要，和平最困難”的窘境。



今天，我們寧冒選擇政治談判的焦慮，也要追求和平，避開戰爭毀滅的災難。這才是當前和平的真意！才是台灣生存戰略的必要抉擇！