吳成典：台灣應投入中華民族復興行列

新黨主席吳成典致詞。（中評社 盧誠輝攝） 新黨“三閤論壇”25日舉辦“台灣生存戰略研討會”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北4月25日電（記者 盧誠輝）由新黨“三閤論壇”舉辦的“台灣生存戰略研討會”25日在張榮發基金會登場，新黨主席吳成典表示，他希望新黨這次舉辦的研討會只是一個開頭，爾後每年都可舉行各類大小專題論壇，帶領台灣一起投入中華民族復興的行列。



吳成典指出，面對台灣的發展，論述空洞化，已導致“慢性政治自殺”的現狀，再不突破，前途危矣！尤其反獨陣營，在統獨議題上，已面臨前所未有的危機。就是論述的蒼白。不是自解一中，規避統一，就是以“自由民主統一”作為擋箭牌。本質上是迴避，北京已實力崛起的“鴕鳥政策”。



他認為，這種論點對內無法說服社會，對外無法回應北京，導致統獨論戰中，輸贏早已被綠營定調。兩岸競爭，同樣被大陸定調了，只能被動困應。台灣因不敢正視“北京是統一推動中心”的現實，導致台灣在面對“一中”時顯得心虛。最終只能在“台獨”劃定的“抗中”框架內求生，“拿香跟拜”中迷失。



吳成典提到，他想從“反共情緒”轉向“博弈共治”，來拆除台灣社會的二大認知障礙。第一是勇於承認中共治理成就，建立“現實主義”對話基礎。停止情緒化的道德審判，承認對手強大是務實而不是投降，也是為了建立“健康的博弈格局”。衹有正視對手是“中心”，才能務實取得最利己的談判結果。



第二是“中華民國”可從“存續的焦慮”到“入股的重生”。接受“一中”，“中華民國”就是資產而不是負債，這樣大家才有信心將“中華民國”累積的法治與民主經驗，轉化成為大中華的優質基因。在戰略上，主張“中華民國”在“一中”架構下重生。不是被併吞，而是帶著“優質資產”入股大中華，確保台灣生活方式，在契約保障下永久的發展權與生存權。



吳成典也提出包括“壯大台灣，才有底氣談判”、“面統論統，共謀利台方案”、“務實開創，取代受害悲情”等三大正向論述。



他表示，台灣應反對凱子軍購與高尖產業外移，他主張將流失的資產攔截回台，建設“打不垮的生存韌性”。因為壯大的台灣才擁有優質資產入股，強大的台灣，才有尊嚴入席合夥。



吳成典認為，台灣應戳破“維持現狀”的幻覺，因為時間壓力日增，現狀維持日難，唯有主動參與規則制定才能保住利益。因為與其被動等待結局，不如主動入席參與，共謀共議專屬台灣的利台方案。



他主張，兩岸關係是“大資產合併”，用法律契約與博奕邏輯，將民主、自由、財產權一條一條入約保障。因為要合夥就要有滿意的條件，入股才有發言權、監督權以保障利益。

