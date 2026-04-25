李勝峯：台灣人不信美國承諾　抗中保不了台

新黨副主席、三閤論壇召集人李勝峯。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北4月26日電（記者 盧誠輝）由新黨“三閤論壇”舉辦的“台灣生存戰略研討會”25日在張榮發基金會登場，新黨副主席、三閤論壇召集人李勝峯表示，論壇舉行前的4月份有3次民調顯示，2026必定是兩岸巨變的一年。因為民心徬徨焦慮，台灣人已不相信美國的能力和承諾，多數民眾認為抗中保不了台，備戰也保不了台、求不了和，所以在巨變的年代台灣不能再等待。



李勝峯提到，面對巨變衝擊，台灣有高比例的民意正在轉向，有50.4%認為已到面統論統的時刻，29%認為統一談判利台保台；6成以上認為和談是必要，不是投降，只要能確保自由民主的生活方式，生命財產獲得保障，比“國號”、名稱、意識型態的堅持更重要。



他感嘆，民心民意正在巨變中，但有許多政治人物卻似乎仍未感受到，尤其是以抗中保台獲利的民進黨，還在噴這帖已被人民看破手腳的膏藥。美國即使收了巨額保護費也保不了台灣，民進黨執政了，卻也沒有能力保護台灣，所以民心變了。



李勝峯指出，但目前仍有三個大問題卡在大家的心裡，一是如何評價看待必然影響台灣命運的中國共產黨？其次是“中華民國”的歷史意義與角色安排？最後是大家都想要和平，但和平有無代價？



對此，李勝峯提出包括“台灣的謀略”、“台灣的永續”、“台灣的選擇”三項論述認為，世界正劇變，強權不可靠，美國會落跑，台灣成孤島；改變命運必先改變思考，即台灣人必須有如何入席與成功的強鄰共處、共謀、共議最利台的方案。



李勝峯表示，無論時代如何劇雙，政權如何地更迭，人民的安居樂業才是正道。台灣主動入席，開出保有現有生活方式的入股清單，獲得契約保障下的永久化。為“中華民國”所珍視的這片土地，取得一個不再擔心戰火，不再被強權掏空，永保繁榮的新境界。

