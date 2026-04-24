桂宏誠：兩岸統一課題不再是政治禁忌

民主文教基金會董事長桂宏誠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北4月26日電（記者 盧誠輝）由新黨“三閤論壇”舉辦的“台灣生存戰略研討會”25日在張榮發基金會登場，民主文教基金會董事長桂宏誠在專題論壇中公布民調數據表示，台灣是否只能遵從民進黨政權“台獨化中華民國”的路線？難道就沒有追求兩岸統一的選擇機會？這是基金會做了三項系列民調所要探求的事，而這次民調的結果說明了面對討論統一應該要進行了。



桂宏誠提到，4月14日民主文教基金會發布一項“入席或缺席一拒當交易籌碼爭取戰略主動”的民調結果，這項調查是在4月4日到7日期間執行，也是在中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸前夕。由他主持了這項民調發布及分析評論的座談會，參加學者有中國文化大學兼任講座教授楊泰順、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚及新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇。



桂宏誠指出，這次民調的主標題雖是“入席或缺席”，但更貼切的說法或許是“台灣究竟是在餐桌上點餐的人？還只是餐桌上菜單裡的一道菜？”。因為，爭取戰略主動才可能坐上餐桌，否則就一定只是菜單上的一道菜，由別人決定要不要點你，而民調的第1題基本上就是探尋這個問題，而且這題頗值得玩味。



他說，民調第一題的大意是問，美國和中國大陸今年會舉辦很多次高層會議，在台灣沒辦法參與的情況下，是否擔心台灣的未來會被當作交易的籌碼？結果“非常擔心”有13.9%，“有點擔心”有26.5%，“不太擔心”有24.9%，17.9%為“完全不擔心”。雖然會擔心和不擔心加起來大致相當，而且也在誤差範圍之內，所以就給了民進黨政府可操作宣傳的空間。



桂宏誠分析，台灣在美、陸的關係中若被當作“交易的籌碼”，最壞的情形在他的概念裡等於“被出賣”。“被出賣”在直覺上是件“不好”的事情，所以有人“會擔心”，而“不擔心”則意味不會發生被出賣的情形。但是，我對這題的回答是“完全不擔心”，因為在美、中的關係中，衹有美國可能會出賣台灣。



桂宏誠說，然而，台灣被美國出賣的情形會是什麼呢？至少對“倚美抗中”的民進黨政權及國民黨內若干政治菁英來說，就是美國不再給台灣“倚”，甚至還鼓勵台灣要和中國大陸以談判方式達成和平統一。換言之，他會回答“不擔心”的理由，並非認為美國不會出賣台灣，而是台灣即使被美國出賣，也不算“不好”的事情。



他表示，美中關係中若因談判的結果對美國不好，台灣被美國當成交易的籌碼，所以要求台灣強化軍事力量“抗中”，並暗示若兩岸發生軍事衝突時還可能出兵防衛台灣。然而，民調第3題問“若兩岸軍事衝突，你認為美國會不會無條件派兵來保護台灣？”，結果有54.4%受訪者認為美國不會出兵護台，僅28.6%認為美國會護台。



桂宏誠提到，賴祥蔚教授在座談會中指出，以政黨傾向的交叉分析來看，傾向泛藍支持者中高達86%認為美國“不會”無條件出兵保護台灣，而傾向泛綠支持者則有60.8%認為“一定會”，認為“不會”者僅23.2%。因此他認為，在這類偏向客觀事實的預判上，藍綠認知的落差之大，顯見雙方對台海現實的解讀完全脫鉤。

