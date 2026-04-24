苑舉正：台灣面對未來生存　態度應主動積極

台灣大學哲學系教授苑舉正以預錄方式參與座談會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北4月26日電（記者 盧誠輝）由新黨“三閤論壇”舉辦的“台灣生存戰略研討會”25日在張榮發基金會登場，台灣大學哲學系教授苑舉正因人還在大陸，因此透過預錄的方式參與研討會，並提出台灣面對未來生存應當採取的態度。苑舉正一開場就拋出三個問題，一、主動還是被動的？二、積極的還是消極的？三、外在的還是內在的？



苑舉正強調，本研討會的題目為台灣生存戰略，顧名思義，台灣的永續發展需要一套戰略，否則台灣的人在生存的選擇上，可能面對極大的壓縮。針對“台灣的未來”這個議題，這場論壇的議題非常形象：入席或缺席。表面上這個題目好像給了兩個選項，但實際上他想強調，只有一個選項，因為入席就吃，缺席被吃。



他認為，正是因為台灣不願意“被吃”，所以台灣必須入席，而入席中，他期待台灣所採用的態度是主動積極，而且基於內在意願，不是被動消極，與外在環境的逼迫。



至於入席與缺席的定義，苑舉正提到，他所指的“席”，其意思是說，無論人、事、時、地、物，只要它們能夠決定台灣未來，都是台灣“入席”的考量，並因此而讓台灣人進行討論、議決與執行。



苑舉正指出，“入席”的意思很簡單，就是在設定未來生存議題的時候，台灣能夠參與。參與的方式是，討論的時候要能夠盡量發言，議決的時候要有原則，執行的時候必須要有關鍵人物落實策略。這是廣義的“席”，也是台灣的未來，但是為什麼台灣一定要入席呢？



苑舉正認為，台灣一定要入席的原因有三，第一是國際的局勢發展對於台灣越來越緊迫。台灣雖小，但是長期在美國的支持下，過去以“自由中國”的形象昂揚於西太平洋的事實，讓台灣產生錯覺，甚至在面對未來的時候，以為只要維持台美關係，情況就不會改變。現在中美博弈的形勢改變了這一切。美國總統特朗普曾經說過，而且多次表達，對於大陸放軟姿態，甚至基於戰術性休戰，邊緣化鷹派的國安顧問。



第二是沒有人願意活在一個完全受他人決定的環境中。台灣有自己的需求、想法、生活習慣，但是台灣必須在“席間”表達自己的立場，而不是被動地接受別人的控制，甚至把台灣當成菜單中的一部分。如果台灣接受成為菜單的命運，那麼台灣等於將自己推入火坑，對未來沒有操控的能力，也沒有表達意願的機會。



第三是每當台灣聽到大陸那邊說“兩岸終將統一，兩岸必須統一”的時候，台灣人的反應是什麼呢？台灣人不是沒有反應，就是認為說說而已，不必在意。但是，時不我予，“終將統一”的緩和與“必須統一”的嚴梭，最大的差別在於後者的時間緊迫。

