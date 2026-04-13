區桂芝：戰爭風險與和平紅利的選擇並不困難

北一女國文教師區桂芝。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北4月26日電（記者 盧誠輝）由新黨“三閤論壇”舉辦的“台灣生存戰略研討會”25日在張榮發基金會登場，台北市立第一女子高級中學國文教師區桂芝表示，關於戰爭風險與和平紅利的選擇，並不困難，只要台灣人擺脫狹隘扭曲的“台獨”意識，不被綁架，拒絕情勒，兩岸同胞攜手，共創人類和平新紀元，舍我其誰呢？



區桂芝指出，民主文教基金會針對主題“入席或缺席—台灣人的選擇”所作的民調，結果顯示：高達75.5%的受訪民眾支持台灣“主動參與談判來爭取最大利益”，超過六成認同兩岸交流維持和平，過半民眾認為台灣必須主動面對討論兩岸統一。



區桂芝強調，這些數據釋放出重大訊息，近年來“不變”的“抗中保台”宣傳，出現了支持人數或相信人數的巨大“變化”，是由盛而衰的變化。可見民心已大多不存幻想，人民對台海和平的渴求遽增。



她認為，三閤（和）論壇“和平交流，和平談判，和平統一”的訴求，正切中台灣百姓的焦慮。遠方戰火的無情畫面，擋都擋不住的來到眼前；國際媒體屢屢點名台海是世界上最危險的地區；執政黨終日以挑釁、軍購等緣木求魚的方法來求和平，諸如此類的事實，一而再重重的撞擊了心如明鏡的台灣人。



區桂芝表示，因而對確保生活和平“不變”的期盼，導致了民意趨向的“變”化，其中轉變耐人尋思。平頭百姓如你我，該如何尋求安身立命的所在一切“不變”？



區桂芝指出，一再“抗中”的思維保不了台灣，只引來戰機與軍演；一再應付需索無度又蠻橫的美國，既備受屈辱又掏空自己，“台獨”幻想是某些人的精神鴉片，卻成了台灣最大的不安來源，我們不能再被“台獨”綁架，否則終將引火自焚。



她說，所幸中國國民黨主席鄭麗文帶著“九二共識，反對台獨”的主張，成功訪陸歸來，帶回清晰明確的和平訊息，只要承認血緣，回到中華民族的大家庭，和平並不困難。也許回頭檢視長遠歷史中的變與不愛，更能為我們提供心理支柱。



區桂芝提到，三國時期，東吳割據江東數十年（51年），憑藉長江天險與江南富庶，一度與曹魏、蜀漢三足鼎立。孫權君臣勵精圖治，看似穩固一方，其核心執念始終是劃江而治、偏安自立。最終西晉大軍順江而下，金陵王氣黯然收束，東吳政權頃刻覆滅。



區桂芝表示，在中國歷史上，地域割據從來不長久。五代十國的南唐，一樣盤據江南富饒之地，文化昌盛，經濟繁榮，中主李璟、後主李煜皆文學帝王，一樣執守偏安江南（38年），以為歲歲入貢，即可永保安康。面對北宋崛起，南唐一面卑辭求和，一面暗中備戰，以為長江天險，可長期獨立，後主既不敢直面統一，又不願徹底歸附，最終國破家亡，淪為階下囚。



她指出，南唐之亡，亡於看不清天下大局，死守割據之念，以小邦逆大勢。今天的台灣何其相似，還以為海峽仍為天險，執政者不自量力，以為搧動仇恨可團結民意，污蔑對方所有成果，抹黑對方所有作為；政治上企圖倚外謀獨，損害台灣人民根本利益，自以為所謂民主同盟可為其後援。

