張鈞凱：兩岸維持現狀的神話正在被打破

民主文教基金會研究員張鈞凱。（中評社 盧誠輝攝） 民主文教基金會研究員張鈞凱出席新黨舉辦的“台灣生存戰略研討會”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北4月26日電（記者 盧誠輝）由新黨“三閤論壇”舉辦的“台灣生存戰略研討會”25日在張榮發基金會登場，民主文教基金會研究員、原鄉人文化工作室執行長張鈞凱在專題論壇時表示，在美國衰退、中國大陸崛起、“中華民國”“台獨”化的三項元素交相作用下，以“維持現狀”為名的兩岸“未終局”將難以再維繫下去。



張鈞凱指出，長期以來，“維持現狀”是藍綠兩黨輪流執政的最大“共識”。“統一”明確寫在國民黨黨章的前言之中，而民進黨則有著名的“台獨”黨網”；然而，在“維持現狀”的共識下，國民黨“不統”，民進黨“不獨”，實則是將兩岸的政治分歧問題長期化與永久化，維繫台灣內部以藍綠格局為形式的民主政治運作，完全是以朝野政黨的利益為主要出發點。



張鈞凱提到，在政治人物的引領，以及戰後“反共”意識形態的主宰，再加上民眾基於人性“懼變”的作用下，對於兩岸關係的前途，“維持現狀”一直是輾壓“統獨”的“主流民意”。換言之，“維持民意”如同“常識”一般存在於台灣社會。



他說，然而，“常識”的形成與存續，事實上也是一種政治意識形態的建構過程。例如廣為人知美國開國元勳瑪斯•潘恩（Thomas Paine）所寫的小冊子《常識》（commonSense），本身就是聯邦黨人的宣傳文宣，將“民主自由”的價值觀“宣傳”為“常識”，從而流傳超過200多年至今。



張鈞凱提醒，社會科學方法論有“典範轉移”（Paradigm Shift）的理論，那麼“常識”當然也會根據不同的時空背景條件，特別是政治結構的巨大變化，而有所轉化。



張鈞凱以美國為例表示，當社會發展失衡到崩遺邊緣（例如“斬殺線”一詞所體現的美國實相）時，民主自由等意識形態價值觀失治、失靈、失能，完全起不了作用，而美國總統特朗普各種“反民主”的“國王”作為，更是讓“民主”精神在美國面臨土崩瓦解的局面。



他分析，美國做為戰後的“民主燈塔”，當其燈塔不再明亮時，自然會輻射蔓延到世界其他地方。“民主”是否還是“常識”，以眼前的全球巨變來說，確實已經需要被打上一個大大的問號。



張鈞凱也提出維持現狀難以存續的三項因素指出，過去“維持現狀”之所以在台灣能夠被形塑為“常識”，一來由於支撐台灣政權的美國實力強大，二來是中國大陸仍在“摸著石頭過河”，直到2008年北京奧運之後，“中國崛起”的事實才普遍受到世界所正視。如今，這兩項前提正在被快速顛覆，世界“東升西降”的局面快速形成、確立。

