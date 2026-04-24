關注：鄭麗文重新擦亮九二共識招牌

鄭麗文24日下午邀請40多名駐外代表在中央黨部舉辦茶敘分享日前的訪陸行。(照:鄭麗文臉書) 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文日前結束訪陸行程，“和平之旅”效應還在持續。TVBS日前公布民調數據，台灣社會主張兩岸和平、期待對話的聲音已重新出現，尤其是九二共識這塊曾讓國民黨在馬英九執政八年期間，締造兩岸和平榮景的金字招牌，在鄭麗文的堅持下又重新被擦亮。



回顧過去十年，國民黨連續在大選失利，黨內興起“九二共識沒有票房”的失敗主義，甚至一度出現調整論述的檢討聲浪；到了後期，這四個字幾乎被放進了冰箱，非到萬不得已絕口不提。



迴避“九二共識”的態度不僅未能換取中間選民的認同，反而讓國民黨在兩岸論述上失去了主動權，只能落入民進黨設定的反中、抗中框架中被動挨打。



但這樣的現象，在鄭麗文當主席後有了改變，鄭從參選到上任，只要談到兩岸，必提九二共識。她不僅一再強調這是兩岸和平的定海神針，更透過這次訪陸行與中共中央總書記習近平的會面，以行動證明，兩岸恢復互信，只需要“九二共識、反對“台獨”政治基礎，無須綠營強加的所謂附加條件或門票。



以這次賴清德出訪斯威士蘭喊話、直指大陸打壓，民進黨再度揮舞出抗中保台牌為例，過往藍營面對此類議題，多半唯唯諾諾呼籲陸方克制，深怕被綠營貼上標籤。但這回鄭麗文主導的黨中央，展現了截然不同的底氣，除了表達遺憾，更直接戳破核心問題“全世界沒有國家支持‘台獨’”，並大聲呼籲民進黨回到九二共識的基礎上處理兩岸事務。



鄭麗文這種拿出九二共識正面回擊的方式，改變了過去藍營被動的節奏。從TVBS日前公布的民調可以看到變化，該調查結果顯示，66%民眾支持兩岸政府重啟協商談判，19%不支持；有46%支持在九二共識下推動關係，高於32%反對。這些數字放在近年由綠營全面主導的反中氛圍下觀察，具有一定參考價值。