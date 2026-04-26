柯志恩、賴瑞隆各展身手　高雄藍綠尬場

國民黨高雄市長參選人柯志恩26日與同黨台中市長盧秀燕，在前鎮慈德宮舉辦“好媽媽連線”見面會。（圖：柯志恩辦公室提供） 中評社高雄4月26日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩。賴瑞隆26日小港後援會邀綠委邱議瑩到場宣講，加速黨內整合。柯志恩26日與國民黨籍台中市長盧秀燕合體辦“好媽媽連線”見面會拉抬人氣，展現藍營團結拚勝選氛圍。藍綠陣營同日尬場製造話題。



國民黨高雄市長參選人柯志恩26日與同黨台中市長盧秀燕，在前鎮慈德宮舉辦“好媽媽連線”見面會，柯、盧也率黨籍民代在慈德宮主委林金藝陪同下參拜媽祖，虔誠為高雄、台灣祈求平安順遂，現場湧進近千人，場面熱鬧。中午也一起品嘗在地美食。



盧秀燕稱讚柯志恩是她的好姐妹，也是她看過非常優質的政治人物。盧認為城市就像一個家庭，市民就是家人，“而柯志恩對高雄一往情深，還有媽媽心，若有機會當市長，會像媽媽一樣照顧市民，希望高雄市民給柯志恩機會，給予鼓勵及支持”。



民進黨高雄市長參選人賴瑞隆26日舉辦小港後援會成立大會，綠委邱議瑩、許智傑、李昆澤、前綠委趙天麟，以及同黨的高雄市議長康裕成，以及多位議員與議員參選人到場助講，展現高雄隊大團結、全力拚市政的氣勢，現場有數千名鄉親相挺。



邱議瑩上台助講時也提到，兩個月前初選競爭，彼此維持良好風度。民進黨對高雄的感情很深刻，她和賴也都將高雄市政放在個人前面，高雄需要好的市長和完整的議會團隊，讓戰力發揮到最高，請所有市民朋友繼續做賴瑞隆的後盾，一起揮出全壘打。



賴瑞隆上台時也強調，小港後援會的成立，象徵一支團結一致替小港拚未來、替高雄拚嶄新黃金十年的隊伍正式成軍。未來將與高雄隊緊密合作，攜手市民延續市政光榮，讓小港起飛、高雄起飛。