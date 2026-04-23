關注：賴拉抬桃園市長選情　請出許信良壓陣

賴清德26日到桃園市拉抬黨籍市長參選人黃世杰，並請出客家大老許信良擔任競選總部榮譽主委。（照片：黃世杰競選辦公室提供） 中評社桃園4月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政年底尋求連任，一度讓綠營人選難產，幾經轉折後才確定由前綠委黃世杰披掛上陣。賴清德26日親赴桃園督軍，請出客家大老、民進黨前主席許信良擔任競選總部榮譽主委，展現奪回桃園的決心。



許信良出身桃園中壢客家人，在民進黨創黨前曾任改制前的桃園縣長，胞弟許國泰也曾任民進黨籍“立委”。現年84歲的許信良出任亞太和平研究基金會董事長後已很少參與地方政治事務。也逾8旬、在桃園市蘆竹區開便當店的許國泰則常對民進黨砲火猛烈。



賴清德26日親赴桃園，與地方黨公職召開座談會，會中除了正式介紹桃園市長候選人黃世杰，也公布黃世杰競選總部將由前黨主席許信良出任榮譽主任委員、“國策顧問”范振修擔綱主任委員。



賴清德強調，桃園對台灣民主運動貢獻巨大，戒嚴時期的民主遊行“橋頭事件”，正是為了聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良，因此特別邀請許信良出任黃世杰競選總部的榮譽主任委員。



桃園市長選情對民進黨相當艱困，在前桃園市長鄭文燦涉貪後，綠營在桃園幾乎群龍無首，原本傳出由賴清德欽點接棒的“總統府”副秘書長何志偉聲勢始終拉不起來，綠委王義川也興趣缺缺，因此賴最後才回頭找上黃世杰重披戰袍，希望由黃出馬至少能把桃園綠營的基本盤撐住。



黃世杰在桃園出生長大，從小成績優異，與國民黨籍台北市長蔣萬安是建國中學同班同學。黃世杰台大法律系畢業後又取得美國紐約哥倫比亞大學法學碩士，2001年律師高考第一名。2014年鄭文燦當選桃園市長後獲邀擔任桃市府參議及顧問，因此踏入政壇。



黃世杰2020年批綠營戰袍初試啼聲便當選桃園市第二選區“立委”，2024年爭取連任時僅以1229票之差落選，後被賴清德延攬入閣擔任“法務部政務次長”。這回在賴苦尋2026桃園市長候選人未果後，最後終於雀屏中選其實也不讓人意外。



黃世杰的父親黃金德曾任桃園農田水利會總幹事和桃園縣議會副議長，長期掌管桃園水利會系統，地方人脈藍綠通吃。加上黃過去經營的桃園市第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）本來就是整個桃園最綠的選區，因此這次由黃出馬對戰張善政，讓桃園綠營小雞都相當期待。