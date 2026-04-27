沈富雄揭沈伯洋選北市長　不合中間選民胃口

綠委沈伯洋25日出席松山慈惠堂母娘文化季活動。（照片：沈伯洋臉書） 中評社台北4月27日電／民進黨籍“立委”沈伯洋近日為參選台北市長暖身、動作頻頻，25日與中國國民黨籍台北市長蔣萬安一同出席松山慈惠堂母娘文化季活動時，沈伯洋稱自1949年來，國民黨已執政70年，遭質疑不熟台北市歷史。對此，前“立委”沈富雄25日受訪指出，沈伯洋的人設與言行雖然清晰，但唯一的毛病，就是不符合台北市中間選民的胃口，“這個要小心，就是這一點”。



沈伯洋26日受訪被問到蔣萬安是否是強勁對手時表示，96年“總統”直選之後，國民黨在台北執政已非常多年，中間衹有非常短暫的時間，是由民進黨籍市長陳水扁執政，所以在盤根錯節當中，國民黨一直以來都是台北的衛冕者，民進黨都為挑戰者的角色。因此，面對這樣的狀況，更應該謙虛、多聆聽市民的聲音，要知道市民的聲音要怎麼去反應，怎麼去做更好的規劃。



政論節目《TVBS戰情室》25日討論沈伯洋相關話題，民眾黨前副秘書長、台北市議員參選人許甫說，雖然綠媒給沈伯洋冠上很多面貌，但殘酷的是，除了抗中保台、認知作戰，沈伯洋的面貌是“模糊”的。他指出，大家不知道沈伯洋過去到底做了什麼，因此到了市長層級的選戰時，沈伯洋的面貌將是模糊的。



而對於許甫的“面貌模糊”說，同台的沈富雄則表達不同意，因為沈伯洋過去的言行、人設，以及在大罷免與抗中的角色都很清晰。他並認為，沈伯洋唯一的毛病，就是作法、人設，不符合台北市中間選民的胃口，“這個要小心，就是這一點”。此話一出，同台的國民黨籍台北市議員徐弘庭與桃園市議員凌濤也頻頻點頭。