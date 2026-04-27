特朗普遇槍擊　介文汲：走偏激路線成目標

介文汲。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北4月27日電／美國總統特朗普與第一夫人梅蘭妮亞美東時間25日晚間，出席在華盛頓希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴，現場發生一名持霰彈槍的男子試圖突破安檢開槍，特勤局人員緊急護送兩人撤離。對此，台駐紐西蘭前代表介文汲指出，在美國社會，人們越是學習得深入，對事情的容忍度反而會降低，所以時常出現各種暴力事件，公眾人物若長期走偏激路線，一定會變成攻擊目標。



介文汲表示，美國有太多會動刀動槍的人，且沒什麼在管制槍枝，公眾人物若長期走偏激路線，一定會變成攻擊目標，且特朗普還說“做得最多且成績越好的人才會被槍擊”，此話一出，恐將會引起更多人不滿。而現在，這已不是特朗普第一次遭遇此類襲擊，特朗普在美國社會所進行的分化、仇恨鼓吹，會對其非常不利。



根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，3名知情人士表示，嫌犯已被確認為來自加州、31歲的艾倫（Cole Tomas Allen），有安全官員表示，嫌犯已被送往醫院接受評估，他身上帶有霰彈槍、手槍以及多把刀具。此外，一名聯邦調查局官員向路透表示，持槍男子當時向1名特勤局人員開槍，該特勤人員被擊中防護裝備覆蓋的部位，因此未受傷；所有聯邦官員包括特朗普在內，均安然無恙。



介文汲26日在政論節目《新聞大白話》表示，白宮記者晚宴的槍手是加州理工學院學生，該校是美國最優秀的學校之一，兇手“是頭腦最好的人”。而在美國社會，教育有“理想、是非比較絕對”的傾向，人們越是學習得深入，對事情的容忍度反而會降低，一件事若是對的，就應盡全力去追求，不能容忍錯誤同時存在，所以美國社會時常出現各種暴力事件。