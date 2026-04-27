台駐美處再被爆料　高官偷衛生紙仍坐領高薪

網友25日在Threads爆料，台駐美代表處簡任級高官多次偷竊衛生紙及清潔用品，毫無懲處，沒犯錯的行政組長卻被降職。（照片：mofalee Threads） 中評社台北4月27日電／台灣駐美代表處爭議再起。繼先前網友爆料，“職場霸凌最高等”就是台駐美代表俞大㵢，近日又有網友爆料，台駐美代表處去年一名領務組簡任級組長，“多次偷竊辦公大樓清潔人員倉庫中衛生紙及清潔用品”，最後沒被懲處，目前仍坐領高薪高位，反而沒有犯錯的行政組長被降職。爆料者憤而直呼，“根本在霸凌守法公務員！”對此，台駐美代表處回應，當時已有處置與調查，對此沒有相關評論。



一名網友25日在Threads爆料，2025年年中，駐美代表處一名領務組簡任級L組長，“多次偷竊辦公大樓清潔人員倉庫中衛生紙及清潔用品”，在清潔人員發現持續大量短缺，通報美處行政組調閱大樓錄影帶後，確認其偷竊、侵占公物事實多次，不是一次偶然事件。



網友表示，行政組承辦秘書、“調查局”人員、副組長、組長依公務程序上陳書面記錄，通報公使及大使，但是這些人對包含知情、調閱錄影紀錄的僱員等均下“封口令”，要求不准向外透露，最後這位違法簡任級高官，毫無懲處，目前仍坐領高薪高位。反觀沒有犯錯的行政組長卻被降職，違法應該降職的領務組組長卻完全沒事，是非黑白不分的領導，“令我們基層人員無法接受！”



網友質疑，他們這些合情合理和規的守法守規的公務員，卻被下封口令，變成包庇違法者的一份子，“這不是就是館長對我們的一種霸凌嗎？”



26日又有網友接續爆料，指美處某高層，小孩的年紀已經不能用E1簽證了，卻要求行政組去協調AIT幫他的小孩開大路。AIT明確表示超過年紀後真的無法申請，同仁回報給這位高層，竟大罵同仁不盡責，甚至要把同仁調回台灣。網友直呼，“外交部”的第一大館台美關係節節敗退”，重要政務洽不了什麼，整天用職位、“國家”資源幫自己搭舞台，在更扯，為了自己兒子的利益威脅同仁。



網友感嘆說，“我就問，‘外交部’這樣的官員仗著自己是吳釗燮愛將，下一個北美司司長就可以在外館當土皇帝？GD（林佳龍）真的沒有發現JW（吳釗燮）的這些愛將都一個樣嗎？”



針對連續爆料，《TVBS新聞網》報導，經詢問，駐美代表處回應，有關匿名爆料影射本處俞大㵢相關事件之調查，先前已有相關回應，後續之辦理情形請洽“外交部”。針對網路另所指之相關事件，當時已有處置與調查，駐美代表處稱沒有相關評論。另詢問“外交部”則尚未回應。