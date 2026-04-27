韓國瑜今再主持軍購預算協商　不惜挑燈夜戰

韓國瑜日前會見美國智庫“哈德遜研究所”、“保衛民主基金會”及“胡佛研究所”學者訪問團一行人。（韓國瑜辦公室提供資料照） 中評社台北4月27日電／“立法院長”韓國瑜今天將再度召集朝野黨團協商各版本“國防”特別條例草案，觸及軍購項目與金額兩大“深水區”，更傳出韓國瑜24日主持不公開協商時表明，27日將努力凝聚共識，“加班也沒關係”。“立法院”民進黨團幹事長莊瑞雄強調，“國防”預算與建設是“國家”長期工程，不能被當成短期政治攻防的籌碼，更不應在關鍵時刻遭到拖延或折損。



根據《中時新聞網》報導，莊瑞雄表示，民進黨團的立場一貫且明確，即“一切以‘國家安全’為最高原則”，面對區域情勢與大陆對台“國家安全”挑戰，加強戰力的“國防”建設刻不容緩，相關法案應聚焦於強化整體戰力與防衛韌性。



他指出，對於能夠提升軍队戰力、強化“國防”體系的內容，黨團會全力支持，但對於僅止於口號、規畫零散，切割、打折，甚至可能影響整體“國防”布局的提案，民進黨團也會嚴格把關、寸步不讓，確保政策方向不被扭曲。



莊瑞雄進一步表示，“國防”預算與建設是“國家”長期工程，不能被當成短期政治攻防的籌碼，更不應在關鍵時刻遭到拖延或折損。任何討論都應回到專業與責任，提出具體可行、結構完整的方案，而非以政治操作刻意阻擋為政策內容。



最後莊瑞雄呼籲在野黨，應以“國家”整體利益為優先，停止不必要的政治對立，讓“國會”回歸制度運作與理性討論的本質，共同面對“國家安全”與發展的挑戰。