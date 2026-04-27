軍購調為8千億元？顧立雄堅持1.25兆元

台“國防部長”顧立雄受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月27日電（記者 鄭羿菲）針對新台幣1.25兆元軍購特別條例，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜27日下午將召集朝野進行第三次協商，外傳只要綠願讓步，藍白共識可加碼到8千億元。台“國防部長”顧立雄27日則仍堅持地表示，1.25兆元是基於整體戰略規劃需求提出，希望朝野能支持。



正值朝野協商軍購特別條例前夕，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言接受《中國時報》專訪時強調，台灣應盡速通過“全面性”“國防”特別預算條例草案，除提升自我防衛能力，也可挹注發展本土無人機產業，向國際社會釋出台灣願意強化自我防衛的重要信號，這對台灣的“國防”與產業發展都有莫大助益。



韓國瑜27日下午將召集朝野進行軍購特別條例第三次協商，韓已表明不惜挑燈夜戰。外傳藍營內部意見仍待最終整合，若綠願意退一步，不堅持1.25兆元，在野黨將加碼到8千億元。



“行政院”版《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》預算規模高達新台幣1.25兆元，國民黨版本為3800億＋N。



“立法院”“外交及國防委員會”27日邀請台“國防部部長”顧立雄報告“國防部”創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展”，並備質詢。



顧立雄會前接受媒體訪問表示，“國防部”的立場還是希望能夠通過1.25兆元的預算，他已說過很多次了。今天我們也看到谷立言發表談話，也是希望我們提出綜合性的軍購特別預算，能夠得到朝野支持。