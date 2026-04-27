高德地圖恐被禁　李艷秋：小心年輕世代反撲

資深媒體人李艷秋在臉書發表一篇名“為執政黨的十八禁”。（照：李艷秋的新聞夜總會） 中評社台北4月27日電／大陸高德地圖4月開放新功能，在台灣也能看到“紅綠燈倒數計時”，遭“立委”質疑有“國安”疑慮，而“數發部”回應，後續會觀察是否有“國安”疑慮，再討論是否禁用。對此，資深媒體人李艷秋透露，自己日前曾聽到兩名女生討論陸劇《逐玉》的內容，她嘲諷，民進黨如果要，就大幹一場，把大陸旅遊、大陸劇、大陸歌、大陸節目都連根拔起，等到把這些都禁絕了，民進黨“就等著台灣的年輕世代用選票把你給禁了”。



李艷秋26日在臉書發文表示，現在在台灣執政很容易，只要是大陸有關就全都禁，沒什麼特別理由，衹有一頂叫“國安”的大帽子。她諷刺，從禁止組團旅遊、禁用華為手機、禁抖音、禁微博、封小紅書、下架高德地圖、公務人員赴陸要個別許可，7月開始，包括公立學校教職員都不能去了，除非及早提出申請，核可後才能行動，就算只是轉機，也是一樣的程序，民進黨真是滴水不漏的保衛“國家安全”，讓我們在民進黨的保護下得以安居樂業。



“事實呢”，李艷秋指出，不准組團赴陸旅遊，於是大家都裝成散客，分別前往，到了會合點旅行社再出面整合成團帶往各地，去年全台赴陸的旅遊人數僅次於日本，達到450萬人次，平均4個台灣人就有1個人去大陸，有因為不准組團就減少了赴大陸的意願嗎？她揶揄，依照政府的思維，這450萬人次裡，不知有多少“共諜”回去接受任務和報告工作績效的，要禁就要禁得徹底，不要再藕斷絲連，讓旅遊成為“國安”的破口。



李艷秋還分享，自己前幾天在捷運上聽到兩個女生小聲聊天，說的內容是大陸最火的古裝劇《逐玉》，兩人巨細靡遺的討論劇情。她並提到，台灣年輕世代看大陸劇、唱大陸歌，也會在網路上看大陸綜藝節目，但那樣的排場、對歌手的尊重、歌曲的製作，台灣做不出來了，這實在是很悲哀的事，台灣的娛樂圈不知從何時開始，出現寒蟬效應，愛台灣如符咒般成為政治正確，不知裁剪了多少創意、也扼殺許多人才。



李艷秋強調，這篇文章提醒民進黨，“18禁”是不夠的，要就大幹一場，把大陸旅遊、大陸劇、大陸歌、大陸節目都連根拔起；等到把這些都禁絕了，民進黨“就等著台灣的年輕世代用選票把你給禁了”。