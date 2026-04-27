彈劾賴清德聽證會今登場　綠集體缺席抗議

綠委選擇集體缺席賴清德彈劾案聽證會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）“立法院”今天上午召開賴清德彈劾案全院委員會聽證會，邀集政府代表及相關人士到場表達意見與證言，並由各黨推派“立委”進行詢問。其中，中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨團都推派專家學者，並排定黨籍“立委”出席，而民進黨團則未邀請專家學者，也沒有推派“立委”詢問，選擇用集體缺席表達軟性抗議的立場。



“行政院長”卓榮泰去年12月15日宣布不副署財劃法，在野藍白陣營決定對賴清德啟動彈劾案程序。該程序去年12月26日經“立法院”會表決通過，依既定時程，“立法院”預計於5月13日、14日舉行審查會，並於5月19日進行記名投票表決。另在審查會時，邀請被彈劾人賴清德列席說明。



賴清德彈劾案記名投票表決的通過門檻為全體“立委”3分之2票數（76票），依照目前“國會”席次，國民黨加上無黨籍2“立委”共掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。藍白相加為60席，因此外界預估此彈劾案的通過機率幾乎為零，政治攻防的意味大於實質作用。



“立法院長”韓國瑜今日主持聽證會，他在會中宣布，聽證會程序先由應邀出席人員發言表達意見（證言），每人10分鐘，再由各黨團推派“立委”進行詢問，每位“立委”詢問時間10分鐘，詢問採即問即答方式進行。



根據規劃，分別由國民黨團邀請5人、民進黨團邀請4人、民眾黨團邀請1人，另由國民黨團推派3名“立委”、民進黨團推派3名“立委”、民眾黨團推派1名“立委”，進行詢問。



國民黨團邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰等專家學者出席；民眾黨團則邀請氣候先鋒者聯盟發起人楊家法與會。



國民黨團推派藍委翁曉玲、王育敏、羅智強進行詢問，民眾黨團推派“立委”邱慧洳進行詢問。民進黨團則未提出邀請人員名單，也未推派黨籍“立委”進行詢問。