第三批M1A2T戰車　傳抵台北港轉運新竹

M1A2T戰車。（照片：府方提供資料照） 中評社台北4月27日電／台灣向美國採購的最後一批、28輛M1A2T戰車傳出於近日晚運抵台北港，隨即轉運至新竹湖口，可望於今年底或明年初成軍，再加上先前已運抵的80輛，完成台軍方所採購的108輛訂單。



首批M1A2T戰車於2024年12月抵台，在去年10月成軍；第二批也於去年7月到港，今年4月10日584旅聯兵一營舉行換裝M1A2T戰車成軍典禮。第三批28輛近日晚間抵達台北港，將前往新竹湖口。



台灣向美採購的M1A2T戰車陸續形成戰力，目前已有兩批80輛抵台，最後一批28輛傳26日晚間抵台。依據軍方規劃，第一批已於去年10月成軍，第二批由584旅聯兵一營在今年4月10日成軍，第三批成軍的單位將是584旅聯兵二營。



根據《太報》26日報導以及軍事專家“諸葛風雲（紀東昀）”26日晚間在YouTube頻道披露，台灣向美採購的最後一批、28輛M1A2T戰車將於近日抵台，再加上先前已運抵的80輛，將可完成軍方所採購的108輛訂單。



以前兩批M1A2T戰車成軍時程推估，從到港至成軍大約需9至10個月的時間。第三批26日晚間抵台，可於年底前或明年初成軍。