金門縣府赴陸考察　遭台官方降級

金門縣副縣長李文良。（中評社 資料照) 中評社台北4月27日電／中國國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦宣布10項惠台措施，其中包含推動金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾福祉。金門縣議員陳泱瑚提案由府會組團27日赴廈門考察。據悉，本由金門縣副縣長李文良及議長洪允典率隊，但因陸委會審查未通過，縣府層級降為副處長、副局長等級，團員共32人。



陳泱瑚16日於議會提案，由府會組團27日赴廈門考察，瞭解翔安機場建設及新四通等規畫，掌握第一手消息，促進兩岸交流。李文良當時回應，凡涉及民眾生活品質、區域發展與交通建設等面向，金門縣政府一向高度關注，對於任何有助金門發展的構想都保持開放態度。



據悉，考察團本規畫由李文良及洪允典率隊，府會聯手赴大陸考察，但出發前夕方陸委會未許可，縣府降為副處長、副局長層級。縣府團員包含金門縣民政處副處長何桂泉、工務處副處長何佩舉、產業發展處副處長李文堆等共11人。



議會由洪允典率隊，包含議員陳泱瑚、李養生、王國代、董森堡、洪鴻斌、議會工作人員等21人。考察團將於27日下午1時經由小通三前往廈門五通碼頭，將考察翔安機場及金廈大橋等處。



李文良指出，縣府層級降為副處長層級，因“我方”陸委會未審核通過，不允許11職等以上官員前往，他研判，多少都有政治考量。