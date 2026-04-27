鄭麗文：將訪美14天說明兩岸和平新路線

國民黨主席鄭麗文（右）接受蘭萱訪問。（照片截自中廣“蘭萱時間”直播） 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今日接受中廣“蘭萱時間”專訪時表示，接下來的訪問美國行，將向美方重要人士、智庫學者及意見領袖說明鄭習會所傳達的和平訊息，並提出一條符合兩岸和平、區域穩定與美國利益的新路線。



鄭麗文強調，台灣不應陷入在大陸跟美國之間選一個的錯誤邏輯，真正重要的是爭取更多支持、創造更多空間，讓台灣不再只是大國博弈下的籌碼。



鄭麗文今天一早前往中廣接受“蘭萱時間”主持人蘭萱的專訪，談及接下來她的訪美行程表示，訪美時間約為14天，不會太長，但也不會太短，難得去美國一趟，希望能盡量走訪僑胞聚集的地方，與各地僑胞交流，也會積極安排與美方重要人士會面，當面說明鄭習會所傳達的訊息，以及台美之間需要深入溝通的議題。



鄭麗文指出，這次訪美並不是一般性行程，而是具有實質意義的交流。傳統訪美行程一定會安排，包括華府官方互動、智庫交流，以及各地僑胞熱烈期待的相關行程，但這次也會有一些非典型行程，因為她是受邀前往，代表美國內部對她的路線已有廣泛且全面的討論。



鄭麗文說，她原本沒有安排前往波士頓，但因哈佛與麻省理工學院（MIT）都提出邀請，而且都是非常重量級的教授希望進行交流，因此行程也有所調整。至於是否會與美國國務院官員會面？她說，目前尚不便對外說明，但相關安排會積極進行，她對訪美成果保持樂觀，也希望最終能超出預期。



蘭萱也問到近日美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言和鄭麗文的會面，以及鄭與近50位駐台使節、代表及代表處人員交流。



鄭麗文表示，外國朋友提出的問題大致相近，最關心的仍是兩岸關係、區域安全，以及台灣未來路線。許多外國使節與國際媒體都認為她是“非典型”的政治人物，也因為她願意就嚴肅、敏感的兩岸問題有問必答，讓外國朋友更願意深入瞭解她的路線。外國友人與她見面時，絕對不會只談軍購，因為她談的是比單一軍購預算更重大、更關鍵的戰略思維。



蘭萱也追問，美國及西方世界是否擔心台灣與大陸走得太近，甚至不再需要美國？



鄭麗文說，不需要美國是不可能的，但外國朋友的基本態度都是肯定、樂觀的，也認為兩岸必須對話，才能降低風險、創造穩定。國際社會真正關切的，不是台灣在美中之間選邊，而是台灣能否提出一條既能促進兩岸和平，也符合區域安全與美國利益的新路線。她在與國際駐台代表茶會中也清楚說明，國際社會的支持非常重要，美國的支持也非常重要，“哪裡有這麼笨的，一天到晚說要在大陸跟美國裡頭選一個。”



鄭麗文強調，當前最重要的是徹底揚棄上個世紀的冷戰思維，不能讓世界進入“冷戰2.0”。她表示，第一島鏈不應繼續被視為東西對峙、戰火最前沿，而應轉化為東亞和平、自由貿易與繁榮的區域，成為“Pacific peace and prosperity”。這不只是兩岸和平，更是攸關整個區域穩定與安全的重大願景。