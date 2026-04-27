沈伯洋有輔選大軍 　秦慧珠憂老實蔣萬安險

松山慈惠堂25日舉行繞境活動，主辦單位邀請的主要貴賓是台北市長蔣萬安和蕭美琴。（蕭美琴臉書） 中評社台北4月27日電／台北市松山慈惠堂台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式25日展開。中國國民黨籍台北市長蔣萬安25日與民進黨參選台北市長的熱門人選“立委”沈伯洋首度同台。國民黨台北市議員秦慧珠示警，她目睹了民進黨輔選大軍的突襲動作，讓她傻眼。老實的蔣萬安可能危險了！



秦慧珠26日在臉書發文指出，25日在松山慈惠堂母娘文化季的保民繞境嘉年華活動上，她目睹了民進黨輔選大軍的突襲動作，讓她傻眼，也讓她覺得老實的蔣萬安，可能“危險了”！



秦慧珠表示，慈惠堂母娘文化季的“米龍開光.起駕繞境”活動中，主辦單位邀請的主要貴賓是台北市長蔣萬安和蕭美琴。民進黨可能認為機會難得，主動向慈惠堂要求要安排沈伯洋來，而且要讓他致詞。堂方覺得為難，怕這個宗教活動會變成沈伯洋的造勢活動，所以也安排了在地的國民黨“立委”徐巧芯致詞，而且是安排在沈伯洋之前致詞。



秦慧珠接著說，可是到了現場，民進黨卻發動突襲，民進黨秘書長徐國勇親自帶著沈伯洋來。當主辦單位邀請貴賓致詞時，第一個邀請了徐國勇致詞，徐國勇講了幾句後就開始介紹沈伯洋。還未經主委單位同意，主動叫沈明洋上來站在他身邊，要沈伯洋致詞。



秦慧珠續指，這一幕來得突然，於是大家坐在下面，聽台北人和母娘的信徒都十分陌生的“國安”要員”沈伯洋說他以前住在台北的那裡，跟慈惠堂淵源和跟台北市的關係。這一幕突襲的插曲，真讓人傻眼！沈伯洋致詞之後，才輪到在地的藍委徐巧芯委員致詞，然後才是台北市長蔣萬安致詞、蕭美琴致詞。



秦慧珠提醒，沈伯洋和蔣萬安的同台秀，就在這個突襲之後展開，以後怕是會越來越多。沈伯洋在蕭美琴、黨秘書長徐國勇和眾多議員簇擁下出場，還搞突襲力壓蔣萬安，真讓她為老實的蔣萬安擔心，以後可能處處吃虧。