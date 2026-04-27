鄭麗文：賴不接受九二共識　就走不出去

國民黨主席鄭麗文受訪。（截自“蘭萱時間”YouTube直播畫面) 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）針對賴清德出訪非洲唯一“友邦”史瓦帝尼喊卡，中國國民黨主席鄭麗文今天表示，這已經清楚凸顯兩條路線的差異，賴清德至今不接受九二共識，也未清楚表達反對“台獨”的立場，兩岸之間自然沒有政治基礎，此次事件也正證明賴清德路線完全走不出去，只會讓“中華民國”被逼到牆角。



鄭麗文強調，兩岸要和解、要和平，其實一點都不困難，只要在九二共識與反對“台獨”的基礎上，兩岸關係就能海闊天空。



鄭麗文今天早上接受中廣“蘭萱時間”主持人蘭萱的專訪，談及她訪陸並和中共中央總書記席近平近行習鄭會後的兩岸局勢，與賴清德出訪喊卡的可能影響。



對於賴清德出訪喊卡，鄭麗文說，她是有點驚訝，但後續也有報導指出，政府其實一開始就已掌握相關狀況，只是把消息壓到最後一天，因此“到底事實是如何”，外界仍有疑問。但不論如何，這都是一次非常重大的挫敗，“國安”團隊不可能完全沒有事先掌握相關訊息。



鄭麗文提到，從一開始傳出賴清德只能直飛、無法中途休息轉機時，她就認為狀況已經非常糟糕。賴清德要直飛如此遙遠的地方，還必須避開中東戰亂區域，中途經過許多國家，卻沒有一個國家願意讓他停留，包括民進黨長期宣稱對台友好的國家在內，這本身就已經非常嚴重，並不是等到後續三個非洲國家不讓專機經過，問題才浮現。



蘭萱追問，賴清德出訪喊卡事件，是否會挫傷習鄭會原本帶來的和平氣氛？



鄭麗文說，恰好相反，這正證明賴清德路線是完全錯誤的，完全走不出去，賴清德面對的問題不只是前往非洲時無法中途停留，也包括未來若前往中南美洲，甚至可能無法過境美國。這是台灣目前面對的重大外交困境，也是主權空間遭到嚴重限縮的警訊，但“賴政府”始終“只檢討別人、不檢討自己”。



對於習鄭會帶來的兩岸具體效果，鄭麗文說，不可能期待“賴政府”獲得對岸態度上的改變，“因為他不改變，人家怎麼改變？”賴清德至今不接受九二共識，也未清楚表達反對“台獨”的立場，兩岸之間自然缺乏任何政治基礎。“賴政府”主張“台獨”、主張 “兩國論”，這條路線只會讓兩岸關係持續惡化，也讓台灣承受更大壓力與風險。而她已經證明，兩岸要和解、要和平，其實一點都不困難，只要在九二共識與反對“台獨”的基礎上，兩岸關係就能海闊天空。



鄭麗文強調，大陸透過這次的會面清楚表達，他們針對的是“台獨”，也不希望“台獨”勢力繼續擴大。而如果大家都是一家人，什麼話都好說、都好商量，他們會用最大的耐心跟恆心處理兩岸分歧多年的問題。她認為，這是由習近平總書記口中具體說出的訊息，是重要且巨大的善意。



鄭麗文說，但她從來沒有天真地告訴大家，兩岸從此就會過著“幸福快樂的日子”。鄭習會只是第一步，後續仍有層層考驗、重重障礙，關鍵在於如何停止惡意不斷上升，轉而累積善意與互信，讓對岸不再以打壓方式對待台灣。兩岸當然可以春暖花開，而且答案非常清楚，就是2028年要政黨輪替，唯有調整錯誤路線，重新回到“憲法”、九二共識與反對“台獨”的基礎上，台灣才有機會重新打開和平與外交的空間。