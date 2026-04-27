游盈隆：用“國籍法”處理陸配參政權牽強

“中選會”新任主委游盈隆。（中評社 莊亦軒攝） 交接印信，左起：吳容輝、張惇涵、游盈隆。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月27日電（記者 莊亦軒）“中選會”新任主委游盈隆27日上任表示，在未來任期中有2大任務、6大挑戰。陸配參政權方面，前民眾黨“立委”李貞秀絕非最後一案，除非“憲法”與法律妥適因應與修正，現階段用“國籍法”處理仍屬牽強，具高度爭議性。



游盈隆表示，從正面思考，李貞秀案凸顯“憲法”與法律體系仍有不完備之處，也是未來重大挑戰。



“中央選舉委員會”上午舉行代理主委吳容輝、新任主委游盈隆交接典禮，由“行政院秘書長”張惇涵監交。委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬也在今日上任。



游盈隆說，面對2大任務與6大挑戰，必須戰戰兢兢，“我們充滿信心”，因為台灣有堅定不移的民主價值信念，以及高效能與高效率的選務。他要給“中選會”一個新定位，“中選會”是“台灣民主選舉的守護者”。



游盈隆致詞表示，感謝賴清德、“行政院長”卓榮泰與“立法委員”的支持與付託，他絕不會辜負期待，必將全力以赴，秉持大公無私精神，努力打造絕對超然、公正、客觀、中立、專業的“中選會”。



他說，任期內至少有2大任務要完成，包括今年地方選舉，以及2028“總統”與“立委”大選，尤其今年九合一地方選舉投票日距離今天正好7個月，已沒什麼時間可以浪費，需3步併2步走。



游盈隆也表示，“中選會”正面臨6大挑戰。第一，“立法院”已修法恢復公投綁大選，這是國內主流民意樂見，但也不少人擔心干擾選務進行。台灣從2004起一併實施全國性公投與“總統”大選，公投綁大選已累積4次寶貴經驗，未來重點是在公投綁大選制度下，順利成功辦好選務。



游盈隆說，第二是不在籍投票，隨台灣進行各種選舉種類整併，現在每次選舉至少包含2種以上不同類型選舉，與過去極不同。當選舉體系根本改變，社會對實施不在籍投票持續升高，就造成朝野政黨意見分歧。他肯定不在籍投票是進步思維，未來如何經由更廣泛與深入的理性討論形成共識，落實在人民政治生活，是重要挑戰。