跨區輔選布局2028？盧秀燕露一抹微笑

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月27日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕上周末分別赴新北、高雄拉抬藍營市長選將，政壇解讀是布局2028大選起手式，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆批“盧把高雄當跳板”，盧秀燕今天被問到跨區輔選是否在布局大選？臉帶笑容，沒有回應。



盧秀燕4月25、26日周末假期啟動跨縣市輔選行程，周六先到新北板橋合體國民黨新北市長參選人李四川，周日再到高雄市和國民黨市長參選人柯志恩“好媽媽連線”。由於台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹日前表態力挺盧秀燕參選2028大選，並呼籲現在就展現母雞能量，啟動年底地方選舉的輔選行程，爐的跨縣市輔選行程，也被解讀是布局2028大選起手式。



盧秀燕27日出席“台中市龍井區親子館”開幕啟用典禮，針對跨區輔選是否在布局選大選，以及賴瑞隆批評“把高雄當跳板”、“立法院”發動彈劾賴清德等議題，均不予回應。



盧秀燕致詞強調她上任以來，全力推動市政，尤其是“區區親子館”等兒少、婦幼福利政策，今天龍井區親子館已是第25座開幕的親子館，民眾反映都不錯，各區域民意代表也爭相爭取設立，好的政策要延續，她特別點名在場的國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣，未來當市長，一定要繼續做、加碼做！



江啟臣呼應盧秀燕，肯定盧市府執政以來，積極完善各行政區的公托、公幼、親子館，符合民眾需求，他未來一定會把好的政策延續下去，並且加碼、擴大規模，讓台中的社會福利更臻完善。