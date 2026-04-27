綠缺席彈劾賴聽證會　莊瑞雄：不可為而為之

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）“立法院”27日舉行賴清德彈劾案全院委員會聽證會，其中民進黨“立法院”黨團未邀請專家學者，也沒有推派“立委”詢問。民進黨團幹事長莊瑞雄今天表示，此案明知不可為而為之，只是政治操作，沒有實質意義，黨團不奉陪。



“行政院長”卓榮泰去年12月15日宣布不副署財劃法，在野藍白陣營決定對賴清德啟動彈劾案程序。該程序去年12月26日經“立法院”會表決通過，依既定時程，“立法院”預計於5月13日、14日舉行審查會，並於5月19日進行記名投票表決。另在審查會時，邀請被彈劾人賴清德列席說明。



賴清德彈劾案記名投票表決的通過門檻為全體“立委”3分之2票數（76票），依照目前“國會”席次，國民黨加上無黨籍2“立委”共掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。藍白相加為60席，因此此彈劾案的通過機率為零，政治攻防的意味大於實質作用。



民進黨“立法院”黨團27日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜。



莊瑞雄表示，民進黨不奉陪的原因在於，整個程序本質上就是中國國民黨、台灣民眾黨的政治操作，彈劾案在“憲政”設計上門檻極高，在野黨不可能不清楚通過機率，卻仍執意推動，目的只是加劇朝野對立，並不是真正處理“憲政”問題。



莊瑞雄痛批，近2年台灣政治對立不斷升高，從總預算、軍購案到彈劾案，相關攻防幾乎未曾間斷，如今再透過聽證會進行政治動員，只會徒增對立氣氛，對“國家”治理毫無助益，這不是“憲政”問題，而是政治表演，民進黨不會奉陪這樣的操作。



莊瑞雄也質疑，國民黨主席鄭麗文一方面聲稱希望朝野和解，另一方面卻持續發動高度對抗的政治動作，前後矛盾，“總統”選舉結果已由人民決定，願賭服輸，若透過彈劾案否定民意，不僅缺乏正當性，也無助於民主制度運作。



媒體追問，在野黨批評，民進黨不出席是否等同默認？莊瑞雄駁斥，在野黨曲解“憲政”精神，民進黨選擇不參與，是對這種政治操作的明確表態不奉陪，而不是對彈劾案內容的認同。